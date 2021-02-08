Какая обувь укорачивает ноги: стилист назвала самые «коварные» модели

Ботильоны по щиколотку

Ботильоны на каблуке по щиколотку или ботинки челси на плоской подошве имеют тенденцию укорачивать ноги. Особенно, если сочетать их некорректно. Выбирая модели черного цвета, носи их с плотными черными колготками, либо с брюками. При комбинации такой обуви с юбками до колена, есть риск, что ноги будут выглядеть короче и полнее. Стоит выбирать такую обувь бежевого цвета, чтобы можно было носить с голыми ногами.

Балетки

Эта модель обуви в принципе идет не всем — лучше всего она смотрится на девушках с длинными худощавыми ногами. Если ты не представляешь жизни без балеток, носи светлые, они не сильно контрастируют с оттенком кожи. Выбирай балетки жесткой формы и на совсем небольшом каблуке — даже 0,5 см сыграют роль. Носить балетки лучше с юбками миди либо с брюками или джинсами на высокой талии — так ты визуально вытянешь силуэт и подчеркнешь длину ног.

Туфли с ремешками на щиколотке

Любые перемычки и ремешки в области щиколотки «режут» ногу и делают ее короче. Особенно если эти ремешки широкие или они не по размеру и врезаются в ногу. И как бы ни украшала нас обувь на каблуке, наличие ремешка может серьезно испортить всю картину. Здесь тоже спасет сочетание с миди- и макси-юбками или с брюками, а также использование колготок в тон.

Ботинки на платформе и толстом каблуке