Обычно первое время после свадьбы женщина старается держать марку. Готовит ужины, чирикает что-то нежное на ушко, устраивает неожиданные сексуальные экспромты. А потом привыкает к мужу, становится ему товарищем и даже братом, налаживает быт, требует, обижается и… медленно, но целенаправленно убивает свои отношения, любовь мужа и уважение в семье. Что она делает не так? Чем плохая жена отличается от хорошей? Свое мнение высказывает писатель, психолог и радиоведущая Ольга Крайнова.

1. Умная жена понимает элементарную физику вещей.

Дрова есть — костер горит. Дров нет — хоть умри, костер не горит. Переложив на отношения, многое становится ясно: если не соблазнять мужа, ходить в трениках и с грязной головой, то у него пропадает интерес. И можно сколько угодно истерить и ныть «ты меня больше не хочешь», но нужно смотреть на первопричину: дрова есть, которые могут гореть, или нет? Если вести себя как недовольное чудовище, вечно требовать и не дарить радость людям, которые тебя окружают, то можно сколько угодно ныть, мол, ты приходишь домой поздно и не хочешь быть со мной… Но нужно опять же помнить: какие дрова, так и горят. Так что подбрасываем дрова, если хотим вулкан эмоций.

2. Хорошая жена никогда не станет своему мужу как сестра

Давить прыщи, ходить в бигуди и приклеивать нарощенные ресницы при своем мужчине — верх глупости! Если муж видит «фокус» перевоплощения из лягушки в принцессу, то эффекта уже нет. При этом странно полагать, что он и так все знает. Одно дело — знать, и совсем другое — увидеть. Поверьте, это убивает сексуальность в отношениях. Слишком «своя», слишком домашняя и слишком понятная — это все убивает женскую привлекательность и загадочность в глазах мужчины. И если ее убить один раз, то потом очень трудно ожидать от мужа восхищения и восторженности. Любая девушка на улице мужчине будет казаться недоступной красавицей, после того как он увидит, что жена в зеленой огурцовой маске на лице и с касторовым маслом на волосах дома ходит. Держите дистанцию с мужем, когда речь идет о составляющих красоты и фокусах преображения.

3. Хорошая жена не допускает возникновения пропасти в интересах с мужем