Чем плохая жена отличается от хорошей
Простые советы женщины, у которой есть все, предлагает послушать wday.ru.
Простые советы женщины, у которой есть все, предлагает послушать wday.ru.
Обычно первое время после свадьбы женщина старается держать марку. Готовит ужины, чирикает что-то нежное на ушко, устраивает неожиданные сексуальные экспромты. А потом привыкает к мужу, становится ему товарищем и даже братом, налаживает быт, требует, обижается и… медленно, но целенаправленно убивает свои отношения, любовь мужа и уважение в семье. Что она делает не так? Чем плохая жена отличается от хорошей? Свое мнение высказывает писатель, психолог и радиоведущая Ольга Крайнова.
1. Умная жена понимает элементарную физику вещей.
Дрова есть — костер горит. Дров нет — хоть умри, костер не горит. Переложив на отношения, многое становится ясно: если не соблазнять мужа, ходить в трениках и с грязной головой, то у него пропадает интерес. И можно сколько угодно истерить и ныть «ты меня больше не хочешь», но нужно смотреть на первопричину: дрова есть, которые могут гореть, или нет? Если вести себя как недовольное чудовище, вечно требовать и не дарить радость людям, которые тебя окружают, то можно сколько угодно ныть, мол, ты приходишь домой поздно и не хочешь быть со мной… Но нужно опять же помнить: какие дрова, так и горят. Так что подбрасываем дрова, если хотим вулкан эмоций.
2. Хорошая жена никогда не станет своему мужу как сестра
Давить прыщи, ходить в бигуди и приклеивать нарощенные ресницы при своем мужчине — верх глупости! Если муж видит «фокус» перевоплощения из лягушки в принцессу, то эффекта уже нет. При этом странно полагать, что он и так все знает. Одно дело — знать, и совсем другое — увидеть. Поверьте, это убивает сексуальность в отношениях. Слишком «своя», слишком домашняя и слишком понятная — это все убивает женскую привлекательность и загадочность в глазах мужчины. И если ее убить один раз, то потом очень трудно ожидать от мужа восхищения и восторженности. Любая девушка на улице мужчине будет казаться недоступной красавицей, после того как он увидит, что жена в зеленой огурцовой маске на лице и с касторовым маслом на волосах дома ходит. Держите дистанцию с мужем, когда речь идет о составляющих красоты и фокусах преображения.
3. Хорошая жена не допускает возникновения пропасти в интересах с мужем
Ритм жизни, особенно в больших городах, сейчас такой, что даже за один день у человека многое происходит. Поэтому представьте: жена поленилась поинтересоваться, как у мужа дела. На следующий день устала, не спросила. Потом заболел ребенок, опять не спросила. И так день за днем. В итоге через пару недель, через месяц она будет абсолютно не в курсе того, что происходит в его жизни большую часть дня. О чем он переживает, какие цели ставит, с кем соперничает, кого победил и прочее. Соответственно, не зная этой информации, жена не сможет его поддерживать. Не сможет подбодрить и даже просто выслушать. В итоге очень незаметно и очень внезапно они становятся как соседи. Живут на одной территории, но совершенно далеки от мыслей, надежд и желаний друг друга. В такой ситуации любой разговор с первой попавшейся девушкой, «которая его понимает», может поставить под удар целостность семьи. Мужчине все-таки нужна поддержка, нужно, чтобы его выслушали, и в собственном доме ему нужно почувствовать себя самым-самым. Если жена не будет этого давать, между супругами будет расти пропасть.
4. Хорошая жена — хитрая жена
Ох, женщины! Если бы знали, сколь многого можно добиться от мужчины, не действуя прямо в лоб! Зачем нужна эта прямота, которая только раздражает и приводит к соперничеству в семье? Вспомните мудрого и великого Карнеги: «Чтобы заставить человека что-то сделать, нужно сделать так, чтобы он сам этого захотел». Ведь на каждое требование, на каждый упрямый выпад есть десяток способов добиться от мужчины того же, действуя мягко и аккуратно! Может, оттого, что я росла в Баку, где общепринято, что женщины имеют меньше прав и добиваются целей, используя только хитрость, мне дико сейчас смотреть на ситуации, когда женщина идет напролом, ставит ультиматумы или имеет в арсенале единственный способ — обидеться на мужа. Как же это смешно! Девушки, побольше хитрости! На женском волосе слона водить можно.
5. Хорошая жена умеет улыбаться и создавать вокруг себя легкую атмосферу
И мужчине, и женщине приятнее находиться рядом со счастливым человеком, чем с человеком нервным или унылым. Приятнее приходить в дом, где смеются, а не скандалят. С большей готовностью мужья готовы стараться для женщины, которая испытывает и показывает свою благодарность, чем для женщины, которая требует, ноет и недовольна. Задумайтесь сами: с какими людьми вы предпочитаете общаться? С теми, кто рассказывает про свои болячки, ноет, жалуется на жизнь или обижается? Конечно, нет! Так почему же многие женщины считают, что их мужчина должен вечно терпеть, поддерживать, веселить и развлекать унылую, недовольную женщину только потому, что где-то стоит какой-то там штамп? Никто не отменял искреннее желание или полное нежелание человека общаться. Если муж использует любую возможность, чтобы убежать из дома, может, дело в атмосфере? Человеку должно быть хорошо! Любому человеку. И жене, и мужу, и детям, растущим в семье. Никто не хочет вечно находиться в атмосфере уныния, вины или стресса. Поэтому важное умение хорошей жены — умение смеяться, звенеть, как колокольчик, и дарить теплые эмоции любимым людям.
Дорогие женщины! К сожалению, никто не предупреждает нас заранее, что удерживать любовь мужа — это профессия на всю жизнь. И только самым разумным и дальновидным из нас это удается. Остальные заблуждаются, что все хорошее останется на всю жизнь. Это не так. Все хорошее, что есть в жизни, нужно ценить, беречь и стараться преумножить. Можно надеяться, что, полюбив однажды, муж будет продолжать любить всю жизнь. Однако лучше, если в костер регулярно подкидывать дровишек в виде заботы, нежности и понимания.