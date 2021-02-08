Семь упражнений, которые помогут вам быть лучше в сексе

Рассказываем про 7 упражнений, благодаря которым вы сможете вывести занятия любовью на новый уровень.

1. Подъем тяжестей

«Известно, что подъем тяжестей повышает половое влечение: тело начинает вырабатывать больше тестостерона. Поскольку хороший уровень тестостерона напрямую связан с вашим сексуальным желанием, упражнения, повышающие выработку гормона, повышают и либидо», — утверждает доктор Майлз Спар. Более того, подъем тяжелого веса положительно влияет на самооценку. Исследования показали, что ощущение собственной силы повышает уверенность в себе.

2. Высокоинтенсивный интервальный тренинг

«Высокоинтенсивная интервальная тренировка — один из самых эффективных способов сжигания жира, но она не только избавляет от лишних килограммов, но и повышает либидо. Силовые и кардио нагрузки помогают выпустить пар, а это, в свою очередь, снижает уровень кортизола (гормона стресса). Повышенный кортизол значительно снижает тестостерон», — считает Майлз. Именно поэтому гормон стресса нужно контролировать: если вам это удается, с половым влечением не должно возникать проблем.

3. Йога

Исследование 2010 года, опубликованное в The Journal of Sexual Medicine, показало, что йога улучшает все сексуальные функции у мужчин. «Кроме того, поскольку занятия йогой включают в себя растяжку и контроль потоков энергии, эта практика потенциально может повысить либидо, а также сделать вас более гибкими. Партнеру такие изменения должны понравиться», — объясняет доктор Спар. Но на этом положительные свойства йоги не заканчиваются. Существует множество специальных поз, которые могут благоприятно повлиять на занятия сексом. К примеру, поза кошки-коровы прорабатывает позвоночник и укрепляет мышцы таза. Считается, что это помогает усилить оргазм.

4. Плавание

«Хотите повысить выносливость, нарастить мышцы и сделать отличную кардиотренировку? Скорее отправляйтесь плавать. Уровень физической подготовки, который появляется у вас после плавания, действительно делает вас лучше в постели. В Гарвардском исследовании принимали участие 160 пловцов в возрасте 60 лет. Выяснилось, что их сексуальная жизнь сравнима с 40-летними мужчинами, которые не занимаются плаванием», — утверждает Майлз в Metro UK. Также ученые выяснили, что плавание помогает держать в тонусе мышцы тазового дна. Еще один неоспоримый плюс этого упражнения: плавание уменьшает уровень гормона стресса.

5. Кардио

Есть хорошая новость для всех любителей бега. Кардиотренировки делают сексуальную жизнь ярче. Аэробика, активная ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде улучшают кровообращение. Оно, в свою очередь, является одним из ключевых факторов во время занятий любовью. Хорошее кровообращение снижает вероятность возникновения эректильной дисфункции у мужчин. «Во время сексуальной активности задействован весь организм. Важно, чтобы мышцы и кровеносные сосуды работали на максимальном уровне», — рассказывает в Aaptiv доктор Тина Пенхоллоу.

6. Планка

Планка — идеальное упражнение для тех, кто хочет оставаться в форме во всех смыслах этого слова. «Планка прорабатывает плечи, внутренние мышцы живота, косые мышцы, бедра и ягодицы», — объясняет специалист Мадлен Кастелланос в Woman’s Day. Все эти группы мышц задействованы во время секса, поэтому поддерживать их в тонусе особенно важно.

7. Приседания

Ни для кого не секрет, что с помощью приседаний можно добиться соблазнительных форм. Однако пользы от них куда больше, чем кажется на первый взгляд. При правильном выполнении этого упражнения улучшается выносливость и подвижность бедер, а также повышается либидо.

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