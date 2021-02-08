Семь упражнений, которые помогут вам быть лучше в сексе

Рассказываем про 7 упражнений, благодаря которым вы сможете вывести занятия любовью на новый уровень.
«Известно, что подъем тяжестей повышает половое влечение: тело начинает вырабатывать больше тестостерона. Поскольку хороший уровень тестостерона напрямую связан с вашим сексуальным желанием, упражнения, повышающие выработку гормона, повышают и либидо», — утверждает доктор Майлз Спар. Более того, подъем тяжелого веса положительно влияет на самооценку. Исследования показали, что ощущение собственной силы повышает уверенность в себе.
2. Высокоинтенсивный интервальный тренинг
«Высокоинтенсивная интервальная тренировка — один из самых эффективных способов сжигания жира, но она не только избавляет от лишних килограммов, но и повышает либидо. Силовые и кардио нагрузки помогают выпустить пар, а это, в свою очередь, снижает уровень кортизола (гормона стресса). Повышенный кортизол значительно снижает тестостерон», — считает Майлз. Именно поэтому гормон стресса нужно контролировать: если вам это удается, с половым влечением не должно возникать проблем.
Исследование 2010 года, опубликованное в The Journal of Sexual Medicine, показало, что йога улучшает все сексуальные функции у мужчин. «Кроме того, поскольку занятия йогой включают в себя растяжку и контроль потоков энергии, эта практика потенциально может повысить либидо, а также сделать вас более гибкими. Партнеру такие изменения должны понравиться», — объясняет доктор Спар. Но на этом положительные свойства йоги не заканчиваются. Существует множество специальных поз, которые могут благоприятно повлиять на занятия сексом. К примеру, поза кошки-коровы прорабатывает позвоночник и укрепляет мышцы таза. Считается, что это помогает усилить оргазм.
«Хотите повысить выносливость, нарастить мышцы и сделать отличную кардиотренировку? Скорее отправляйтесь плавать. Уровень физической подготовки, который появляется у вас после плавания, действительно делает вас лучше в постели. В Гарвардском исследовании принимали участие 160 пловцов в возрасте 60 лет. Выяснилось, что их сексуальная жизнь сравнима с 40-летними мужчинами, которые не занимаются плаванием», — утверждает Майлз в Metro UK. Также ученые выяснили, что плавание помогает держать в тонусе мышцы тазового дна. Еще один неоспоримый плюс этого упражнения: плавание уменьшает уровень гормона стресса.
Есть хорошая новость для всех любителей бега. Кардиотренировки делают сексуальную жизнь ярче. Аэробика, активная ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде улучшают кровообращение. Оно, в свою очередь, является одним из ключевых факторов во время занятий любовью. Хорошее кровообращение снижает вероятность возникновения эректильной дисфункции у мужчин. «Во время сексуальной активности задействован весь организм. Важно, чтобы мышцы и кровеносные сосуды работали на максимальном уровне», — рассказывает в Aaptiv доктор Тина Пенхоллоу.
Планка — идеальное упражнение для тех, кто хочет оставаться в форме во всех смыслах этого слова. «Планка прорабатывает плечи, внутренние мышцы живота, косые мышцы, бедра и ягодицы», — объясняет специалист Мадлен Кастелланос в Woman’s Day. Все эти группы мышц задействованы во время секса, поэтому поддерживать их в тонусе особенно важно.
Ни для кого не секрет, что с помощью приседаний можно добиться соблазнительных форм. Однако пользы от них куда больше, чем кажется на первый взгляд. При правильном выполнении этого упражнения улучшается выносливость и подвижность бедер, а также повышается либидо.
Во всем нужно знать меру, и тренировки не являются исключением из правил. Доктор Майлз напоминает, что с упражнениями можно переусердствовать. В этом случае вы добьетесь противоположного результата и понизите уровень тестостерона. Оставляйте место для выходных даже в самых активных графиках.