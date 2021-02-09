ТОП-5 лайфхаков, как правильно хранить хлеб

В русской кухне хлеб — всему голова. Но хранится он недолго: через неделю черствеет или покрывается плесенью. 5-tv.ru узнал, как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался свежим дольше обычного.

Не храните черный и белых хлеб вместе

Эксперты РЕН ТВ рекомендуют раздельно хранить черный и белый хлеб. Дело в том, что в буханке из ржаной муки влажность выше, чем в пшеничном батоне. Если хранить их рядом, на белом хлебе вскоре появится плесень. Избежать этого можно, поставив перегородку в хлебнице. Также понизить влажность в хлебнице можно, положив на ее дно соль. Она втянет в себя всю влагу, что позволит хлебу дольше оставаться пышным и мягким.

Можно ли хранить хлеб в полиэтиленовом пакете?

Чтобы хлеб не черствел, положите его в целлофан. Обязательно проделайте в пакете отверстия — для этого подойдет простая зубочистка. Они необходимы для того, чтобы в пакет попадал воздух. Так выпечка останется мягкой на пять дней дольше.

Хлеб, яблоко и обычная кастрюля

Хранить хлеб можно и в обычной кастрюле. Однако, чтобы буханка сохранила пышность, рядом с ним в таре нужно положить яблоко и закрыть крышкой. Выпечка на несколько дней сохранит пышность и мягкость, будто ее только что вытащили из печи.

Как правильно резать хлеб?

Черный хлеб дольше останется свежим, если резать его не с краю, как это делается обычно, а с середины. Хранить его надо, соединив срезами половинок. Это убережет продукт от черствости.

Как и зачем хранить хлеб в холодильнике?

Хранить хлеб можно и в холодильнике. Но перед этим хлебобулочное изделие необходимо положить в целлофановый или бумажный пакет. Этот лайфхак отлично подойдет для тех, кому срочно нужно отправиться в долгосрочную поездку.

Мучные изделия можно отправить даже в морозилку, но перед этим их нужно обернуть в фольгу. В таком состоянии выпечка может храниться месяц. Когда появится возможность съесть хлеб, не снимая фольги, поместите его в разогретую духовку на пять минут.



