Похудеть, помолодеть и еще пять причин есть суп каждый день
Наши мамы и бабушки считали, что «жиденькое» на обед есть просто необходимо для здоровья. Нынешние диетологи с ними не согласны. И кто же прав?
Наши мамы и бабушки считали, что «жиденькое» на обед есть просто необходимо для здоровья. Нынешние диетологи с ними не согласны. И кто же прав?
Доходит даже до того, что суп называют самой вредной едой из всех возможных. С другой стороны, куриный бульон — это признанное средство, помогающее оправиться от простуд, ОРВИ и прочих неприятностей со здоровьем. Мы собрали все плюсы и минусы супов в нашем рационе и представляем вам семь причин есть суп почаще.
1. Он согревает
Наши суровые зимы просто требуют горячей еды. А что может быть горячее супа? Только чай, но им не наешься. Суп очень быстро согревает, особенно если добавить в него перчик, имбирь, даже корицу и гвоздику. Если же налить суп в кружку, он согреет вас не только изнутри, но и снаружи — ладони обычно замерзают первыми.
2. Он помогает похудеть
А все благодаря тому, что хорошо насыщает. Несколько независимых друг от друга исследований показали, что те, кто регулярно ест суп, имеет более здоровый индекс массы тела. Все потому, что суп на первое — гарантия, что на второе вы съедите меньше. А чувства голода при этом испытывать не будете. Правда, тут есть нюанс: это не должен быть суп на основе сливок или сыра. Они содержат столько калорий, что похудеть точно не получится.
3. Это отличный источник витаминов
Диетологи советуют съедать в день не менее пяти фруктов или овощей. Но кто из нас это правило соблюдает? А благодаря супу вы легко съедите свою порцию клетчатки, витаминов и антиоксидантов, которыми так богаты овощи. Ведь в бульон можно кинуть что угодно: от замороженной брокколи и горошка до перца, сельдерея и капусты. Такой суп сварится очень быстро, отлично насытит, обеспечит полезными веществами — и поможет похудеть.
4. Суп тормозит процессы старения
Зимой выпивать нужное организму количество воды становится сложно. Горячий чай — да, пожалуйста. Холодную воду? Нет, не вдохновляет. Но зимой организм все равно ведь теряет влагу. В том числе поэтому мы зимой быстрее стареем. Суп — конечно, не панацея в этом отношении. Питье воды он не заменит. Но как дополнительный источник жидкости — вариант просто отличный.
5. Суп легко и быстро готовить
Любой рецепт можно оптимизировать так, чтобы он стал проще и быстрее. По сути, он не требует вообще никаких усилий: почистить овощи, если вы решили добавить свежие морковку и лук, например, нарезать их, закинуть в бульон, который к тому времени уже сварился, да подождать, пока все будет готово. А если у вас есть мультиварка, то и следить за кастрюлей не придется.
6. Суп бережет бюджет
Одной кастрюли всей семье хватит на два-три дня. А затрат — всего ничего. Для бульона вполне подойдут суповые наборы, которые стоят совсем недорого. Сезонные овощи — тоже не чемпионы по цене. В суп можно положить что угодно, от консервированной фасоли до крупы: он от этого хуже не станет.
7. Суп улучшает самочувствие
Дело не только в чудесных свойствах куриного бульона. Суп — это больше, чем еда, это действо. Он обладает свойством согревать и успокаивать и тело, и душу. А бонусом — бодрит иммунитет, снимает воспаление верхних дыхательных путей и помогает справиться с различными инфекциями.
Есть нюансы
Суп действительно может быть вреден. Но для этого нужно постараться, заморочиться и приготовить, например солянку — ее признали самым вредным супом русской кухни. Лишний жир, холестерин, соль — все это не лучшим образом сказывается на пищеварении и здоровье сердечно-сосудистой системы.
Диетологи советуют отказаться от жирных мясных бульонов. Особенно тем, у кого повышен уровень холестерина. Грибной суп — тоже то блюдо, с которым нужно быть осторожнее. «В нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта, — говорит российский гастроэнтеролог Владимир Пилипенко. — И если он находится в воспаленном состоянии, чрезмерная стимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией».
А вот овощной суп — пожалуйста, тут сколько угодно. Специалисты утверждают, что эта еда — самая полезная. «Овощные супы — основа питания во всех клиниках, — говорит российский врач-диетолог Елена Ливанцова. - Он более чем наполовину состоит из жидкости. Энергетическая ценность супа относительно невысока, а насыщение происходит быстрее».
Если вы откажетесь от супов, вреда организму точно не будет. Более того, при гастритах и язвах супы из рациона полностью исключают, потому что они стимулируют желудочную секрецию. Но если проблем с желудком нет, а без первого для вас и обед не обед, то зачем себе отказывать.
Супы ничем не отличаются от других готовых блюд, которые также могут вредить организму. Все дело в приготовлении. Если в бульоне плавает жир, такой суп полезным не будет. Поэтому не делайте обжарку. Выбирайте нежирные сорта мяса. Если варите куриный суп, снимайте шкуру с птицы. Готовьте супы на вторичном бульоне — он менее жирный, совеутет wday.ru.
Что же касается супов-пюре, то они зачастую еще более жирные и калорийные, чем обычные супы. Ведь в них обычно добавляют сливки. Кроме того, за счет гомогенной структуры таких супов желудку даже не надо напрягаться, чтобы их переваривать. А ведь во время этого процесса также тратятся калории. К тому же мягкую пищу мы едим быстрее, даже не пережевывая, поэтому и съесть ее можем больше.