Похудеть, помолодеть и еще пять причин есть суп каждый день

Доходит даже до того, что суп называют самой вредной едой из всех возможных. С другой стороны, куриный бульон — это признанное средство, помогающее оправиться от простуд, ОРВИ и прочих неприятностей со здоровьем. Мы собрали все плюсы и минусы супов в нашем рационе и представляем вам семь причин есть суп почаще.

1. Он согревает

Наши суровые зимы просто требуют горячей еды. А что может быть горячее супа? Только чай, но им не наешься. Суп очень быстро согревает, особенно если добавить в него перчик, имбирь, даже корицу и гвоздику. Если же налить суп в кружку, он согреет вас не только изнутри, но и снаружи — ладони обычно замерзают первыми.

2. Он помогает похудеть

А все благодаря тому, что хорошо насыщает. Несколько независимых друг от друга исследований показали, что те, кто регулярно ест суп, имеет более здоровый индекс массы тела. Все потому, что суп на первое — гарантия, что на второе вы съедите меньше. А чувства голода при этом испытывать не будете. Правда, тут есть нюанс: это не должен быть суп на основе сливок или сыра. Они содержат столько калорий, что похудеть точно не получится.

3. Это отличный источник витаминов

Диетологи советуют съедать в день не менее пяти фруктов или овощей. Но кто из нас это правило соблюдает? А благодаря супу вы легко съедите свою порцию клетчатки, витаминов и антиоксидантов, которыми так богаты овощи. Ведь в бульон можно кинуть что угодно: от замороженной брокколи и горошка до перца, сельдерея и капусты. Такой суп сварится очень быстро, отлично насытит, обеспечит полезными веществами — и поможет похудеть.

4. Суп тормозит процессы старения

Зимой выпивать нужное организму количество воды становится сложно. Горячий чай — да, пожалуйста. Холодную воду? Нет, не вдохновляет. Но зимой организм все равно ведь теряет влагу. В том числе поэтому мы зимой быстрее стареем. Суп — конечно, не панацея в этом отношении. Питье воды он не заменит. Но как дополнительный источник жидкости — вариант просто отличный.

5. Суп легко и быстро готовить

Любой рецепт можно оптимизировать так, чтобы он стал проще и быстрее. По сути, он не требует вообще никаких усилий: почистить овощи, если вы решили добавить свежие морковку и лук, например, нарезать их, закинуть в бульон, который к тому времени уже сварился, да подождать, пока все будет готово. А если у вас есть мультиварка, то и следить за кастрюлей не придется.

6. Суп бережет бюджет