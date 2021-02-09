О каких скрытых чертах женщины расскажет цвет нижнего белья

Начнем с классических цветов — белого, черного и красного.

Белый

С одной стороны, белое белье говорит об уверенности в себе — женщина не желает отвлекать внимание мужчины от своего тела яркими оттенками. С другой стороны, белый подчеркивает скромность, невинность и даже неприступность — женщина уступает инициативу партнеру и ожидает, что он покорит ее и растопит лед.

Черный

Классический выбор роковой соблазнительницы. Любительницы черного обожают эксперименты в постели, они не скрывают своей опытности и готовы к риску. Раньше черное нижнее белье часто надевали куртизанки.

Красный

Все оттенки алого предпочитают темпераментные женщины с бурным воображением, настоящие охотницы за ощущениями. Красный цвет настойчиво приглашает партнера к любовной игре и по всем опросам лидирует в списке мужских предпочтений. Любительницы красного нижнего белья считают себя настоящими королевами в любой ситуации.

Голубой или розовый

Обычно такое белье чаще всего выбирают романтичные и мечтательные девушки. Они живут в мире грез, очень нежны и доверчивы. Зрелые женщины выбирают этот цвет, если скучают по свежести ощущений и хотят освежить чувства в отношениях с постоянным партнером.

Синий

Редкий выбор, который говорит о замкнутости, меланхолии и таинственности хозяйки белья. У таких женщин много секретов и внутренних правил, которым они следуют, они предпочитают постоянные привязанности. Любительницы синего белья позволяют проявить мужчине инициативу, однако способны его удивить при близком знакомстве.

Фиолетовый

Компромисс красного и синего, лиловый цвет и всего оттенки говорит о чувственной и противоречивой натуре. Такие женщины часто одержимы противоположными желаниями. Но в каждом из них они идут до конца. Любительницы фиолетового нижнего белья — утонченные обольстительницы, которые скрывают взрывной темперамент за напускной неприступностью.

Желтый

Такой цвет выбирают как энергичные оптимистки, так и легкомысленные искательницы приключений. Они обожают флирт и терпеть не могут ограничений и запретов.

Зеленый

Выбор оригинальных и самодостаточных женщин, уверенных в чувствах — как своих, так и партнера. Им не нужны мимолетные интрижки, они предпочитают глубокие чувства и душевную близость.

Бежевый

Бежевое нижнее белье женщины носят обычно из практических соображений, а вот мужчины его не любят — этот цвет кажется им слишком пресным.



