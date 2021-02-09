Чтобы не случилось беды: пять самых главных вещей, о которых должен знать каждый родитель

Многие родители боятся потерять контакт с ребенком, пропустить момент, когда «что-то пойдет не так». Плохая компания, дурные наклонности, загубленное будущее… Поводов для волнения, особенно за подростков, существует немало.

Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала 5-tv.ru, что должен знать каждый родитель о своем ребенке. Пять простых аспектов помогут уберечься от беды.

Круг общения

Прежде всего родителям важно понимать, с кем общается их ребенок. Причем внимание стоит обратить не только на самих детей, но и на их семью — родителей, братьев, сестер. Рекомендуется не отпускать слишком часто наследников в гости к приятелям.

Вместо этого лучше звать всех к себе. «Когда дети пьют, едят в вашем доме, они становятся к вам ближе. Вы можете всегда эмоционально держать руку на пульсе, чувствовать, понимать, что происходит в их детской тусовке», — пояснила психолог.

Место «тусовки»

Помимо друзей своих детей следует быть в курсе того, куда они вместе ходят — помимо школы или кружков. «Когда дети „тусуются“ и общаются после школы — это основное психологическое событие в жизни детей, возраст которых старше 12 лет. Некоторые совершают рискованные действия, — предупредила Наталья. — Понимая это, можно помочь ребенку научиться принимать сложные решения по участию или неучастию в тех или иных вещах».

Эмоциональное состояние

По сути, родителям стоит быть личным психологом своего ребенка, развить чуткую интуицию, если тот не говорит об эмоциональном состоянии. Наличие страхов, комплексов по поводу внешности или стиля одежды, да и многое другое могут «подкосить» подростка. «Надо обращаться к эмоциональному миру ребенка», — напомнила Искра.

Учеба в школе

Дети проводят в школе огромное количество времени. Там они заводят круг общения, учатся, формируют привязанности, вступают в конфликты, веселятся и страдают. Нужно понимать, нет ли у ребенка проблем со сверстниками, не обижают ли его. Дети умеют это мастерски скрывать от взрослых.

«В этом возрасте часто бывает серьезный буллинг по отношению к ребенку, который может приводить к катастрофическим последствиям», — рассказала Наталья.

Планы на будущее

Даже в детстве у многих есть планы на жизнь — они выбирают профессию и увлечения, меняют свое мировоззрение. Полная апатия и нежелание думать о будущем — не слишком хороший сигнал. А если он уже определился с мечтами, то не стоит его разочаровывать. «Если вы знаете о его планах, что ребенок им следует и воплощает в жизнь, то это такой звоночек, что с ребенком все хорошо, — пояснила напоследок психолог. — Все, что с ним происходит, идет по правильному пути».



