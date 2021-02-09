Круглые или «авиаторы»? Как подобрать идеальные очки по форме лица

Круглые, cat eyes или авиаторы? Мы решили выяснить, какие очки подходят к разным типам лица, и обратились за помощью к эксперту — директору салона оптики «Линзмастер».

Овальное лицо

Признаки:

ярко выраженные скулы;

немного закругленный подбородок;

в меру высокий лоб.

Поздравляем, ты счастливая обладательница практически идеальных пропорций. Тебе подойдут очки любой формы, поскольку они вряд ли смогут нарушить гармонию черт твоего лица. Маленький нюанс: избегай слишком маленьких и чересчур массивных очков. Их ширина должна быть равна самой широкой части лица либо чуть шире.

Круглое лицо

Признаки:

плавные очертания;

длина и ширина лица практически одинаковы.

Сразу скажи твердое «Нет!» круглым очкам — тебе необходимо зрительно вытягивать пропорции. В этом помогут очки прямоугольной или квадратной формы. Не менее хорошо ты будешь выглядеть в очках cat eyes и очках–"бабочках». Очки темных оттенков визуально будут сужать лицо, а яркие, напротив, сделают более выразительным.

Квадратное лицо

Признаки:

широкий подбородок и скулы;

ширина лба такая же, как расстояние между скулами.

Ты будешь выглядеть эффектно в очках округлой формы и авиаторах, которые визуально смягчат черты лица, сделав его более гармоничным. А особенно тебе подойдут очки цветных и ярких тонов. Обращай внимание на ширину очков, которая должна быть равной ширине лица. А вот очки прямоугольной и квадратной формы, маленькие и узкие можешь смело подарить подруге — это совсем не твоя история.

Треугольное лицо

Признаки:

широкий лоб и довольно узкий подбородок.

Еще одна «разновидность» треугольника — лицо в форме сердца. Это о тебе? Тебе повезло, выбор подходящих оправ велик. Это как узкие и маленькие очки, так и круглые (как в оправе, так и без). А вот очки cat eyes — не твой вариант. Главное правило: не делай акцент на верхней части лица, это сделает её еще массивнее, а подбородок уменьшит визуально.



