Мягкотелый муж: пять причин полюбить его таким, какой он есть

Есть семьи, которых такое положение дел абсолютно устраивает, но даже самая сильная женщина может устать от постоянной ответственности за семью, выдохнуться от необходимости всегда все тянуть на себе. Часто в таких отношениях женщина становится чрезмерно жесткой и категоричной, теряет женственность и мягкость, и однажды мужчине может надоесть, что с ним никто не считается, и он начнет бунтовать, словно подросток.

Супруг может вырасти из этих отношений, захотеть занять позицию лидера, из-за чего в семье начнутся конфликты и споры — жена уже привыкла к удобному партнеру, а мужу незнакома роль, которую он стремится занять. Но, скорее всего, противостояние продлится недолго, и супруги начнут искать спасение в изменах: он — с тихой и слабой девочкой, она — с сильным, уверенным в себе мужчиной.

Часто в таких семьях у мужа есть проблемы с алкоголем. Он находит в нем призрачное спасение — мужчина ни от кого не зависит, пока пьян, и может быть хозяином самому себе. Как правило, даже в состоянии опьянения такой муж тих и спокоен.

Новый сценарий

Что делать, если минусы такого брака значительно перевешивают плюсы, и хочется все изменить?

1. Помоги ему стать увереннее

Для этого хотя бы иногда меняйтесь ролями. Вместо того, чтобы постоянно давать супругу советы и наставления, спрашивай его о том, чего бы хотел именно он. Но если ты по-прежнему будешь считать, что только ты одна знаешь, как лучше, ничего не выйдет — притворство и нечестность здесь неуместны. Задумайся, неужели мнение мужа для тебя ничего не значит?

2. Постарайся понять, чем он ценен для тебя

Часто мы даже не осознаем того, насколько нам дороги находящиеся рядом люди. Мы обращаем все внимание на их недостатки и на то, по каким критериям они нам не подходят. Сосредоточься на достоинствах супруга. Возможно, он очень заботливый и ласковый человек, и эти качества развиты в нем намного сильнее, чем в тебе. И возможно, он считает, что умение заботиться и проявлять нежность ничуть не хуже ума, грамотности и решительности.

Считайся с мнением мужа и замечай в нем его достоинства. Это поможет тебе избавиться от желания постоянно делать замечания, упрекать и давать советы. Больше говори мужу о том, что ты ценишь в нем. 3. Разговаривай с ним