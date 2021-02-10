Ср, 10.02.2021
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Мягкотелый муж: пять причин полюбить его таким, какой он есть

Семья. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Муж, готовый во всем слушать и потакать своей жене, со стороны может казаться идеальным партнером. Но такое положение дел часто ставит женщину в довольно затруднительное положение, пишет «Лиза».

Представим такую картину: в семье все контролирует женщина, а мужчина просто принимает ее точку зрения и безропотно соглашается с любыми решениями. Даже в том случае, если сам поступил бы иначе! Конечно, с одной стороны, это удобно и просто, но надо понимать, что такое положение дел распространяется и на другие жизненные сферы. Муж готов перекладывать ответственность и не проявлять инициативу ни в быту, ни в решении финансовых вопросов. Всегда ли это здорово?

А твой такой?

Как понять, что в семье мужчина присутствует только номинально? Иногда женщины живут с такими партнерами, чувствуя себя уставшими, несчастливыми и неудовлетворенными, не понимая, что причина не только в жизненных трудностях, но и в том, что эти трудности не с кем разделить. 

Когда возникают вопросы о том, куда поехать в отпуск, как потратить лишние деньги или какие обои выбрать для прихожей, муж первым делом спрашивает супругу: «Как ты хочешь?» Или просто говорит: «Давай сделаем так, как тебе нравится». И это не галантность, а перекладывание ответственности. 

Когда мужчина отправляется на работу или по другим делам, супруга постоянно слышит от него вопросы вроде: «где мой галстук?» или «где у нас лежат эти документы?» Подобные слова могут говориться раздраженно или недовольно, вся семья может немедленно бросаться на помощь, но факт остается фактом: без жены мужчина не в состоянии разобраться даже со своими вещами. И это четко показывает, кто в доме хозяин. Точнее, хозяйка.

Отношения мужа и жены похожи на отношения мамы и сына-подростка. Супруга спрашивает: «Будешь есть? Или потом?» А муж отвечает: «Буду. Но можно и потом». 

Жена все время жалуется, что ее муж безынициативный, пассивный, плывет по течению и не может проявить твердость. Даже детям он не дает никаких наставлений по своей инициативе, а просто говорит им то, что передала супруга. Жена: «Скажи сыну, чтобы он больше так не делал». Муж: «Мама сказала, чтобы ты больше так не делал».

Узнала в описаниях своего благоверного? Наверняка, ты устала чувствовать себя локомотивом, который тащит на себе грузовой состав. 

Но и в таких отношениях можно найти свои плюсы:

  1. женщина всегда чувствует себя нужной семье и не переживает из-за чужих ошибок;
  2. она делает все так, как удобно ей, ни от кого не зависит финансово, что повышает ее самооценку;
  3. муж всегда стремится к компромиссам, не ввязывается в споры и конфликты, он готов выслушать мнение супруги, уступить;
  4. мягкотелые мужчины часто очень ласковы и нежны, они с удовольствием занимаются детьми, спокойно относятся к недостаткам супруги, предпочитают проводить время дома;
  5. жена не слышит ни упреков, ни претензий, поскольку супруг получает право почти на все блага «классического» брака, но без лишней головной боли и ответственности. 

Есть семьи, которых такое положение дел абсолютно устраивает, но даже самая сильная женщина может устать от постоянной ответственности за семью, выдохнуться от необходимости всегда все тянуть на себе. Часто в таких отношениях женщина становится чрезмерно жесткой и категоричной, теряет женственность и мягкость, и однажды мужчине может надоесть, что с ним никто не считается, и он начнет бунтовать, словно подросток.

Супруг может вырасти из этих отношений, захотеть занять позицию лидера, из-за чего в семье начнутся конфликты и споры — жена уже привыкла к удобному партнеру, а мужу незнакома роль, которую он стремится занять. Но, скорее всего, противостояние продлится недолго, и супруги начнут искать спасение в изменах: он — с тихой и слабой девочкой, она — с сильным, уверенным в себе мужчиной.

Часто в таких семьях у мужа есть проблемы с алкоголем. Он находит в нем призрачное спасение — мужчина ни от кого не зависит, пока пьян, и может быть хозяином самому себе. Как правило, даже в состоянии опьянения такой муж тих и спокоен. 

Новый сценарий

Что делать, если минусы такого брака значительно перевешивают плюсы, и хочется все изменить? 

1. Помоги ему стать увереннее 

Для этого хотя бы иногда меняйтесь ролями. Вместо того, чтобы постоянно давать супругу советы и наставления, спрашивай его о том, чего бы хотел именно он. Но если ты по-прежнему будешь считать, что только ты одна знаешь, как лучше, ничего не выйдет — притворство и нечестность здесь неуместны. Задумайся, неужели мнение мужа для тебя ничего не значит?

2. Постарайся понять, чем он ценен для тебя 

Часто мы даже не осознаем того, насколько нам дороги находящиеся рядом люди. Мы обращаем все внимание на их недостатки и на то, по каким критериям они нам не подходят. Сосредоточься на достоинствах супруга. Возможно, он очень заботливый и ласковый человек, и эти качества развиты в нем намного сильнее, чем в тебе. И возможно, он считает, что умение заботиться и проявлять нежность ничуть не хуже ума, грамотности и решительности.

Считайся с мнением мужа и замечай в нем его достоинства. Это поможет тебе избавиться от желания постоянно делать замечания, упрекать и давать советы. Больше говори мужу о том, что ты ценишь в нем.
 
3. Разговаривай с ним

Эта некомфортная для тебя ситуация не возникла внезапно, поэтому и разговорам нужно уделять много времени. И говорить ты должна в большей степени о себе. Не обвиняй мужа, не рассказывай ему о его недостатках. Часто женщины обвиняют мягкотелых супругов в том, что они ничего не понимают, не знают и не умеют. Если в вашей семье подобные упреки тоже имели место, скажи своему супругу: «Я поняла, что была не права. Я решила, что я грамотнее и умнее тебя, и начала постоянно давать тебе советы. Сейчас я вижу, что это было неправильно. Ты и сам можешь принимать решения, а я зачем-то все время пытаюсь вмешаться. Я прошу тебя действовать самостоятельно. Я всегда могу помочь тебе советом, но окончательное решение пусть будет за тобой».

Ты по-прежнему можешь самостоятельно решать вопросы, касающиеся дома, а супруг пусть разбирается, например, с ремонтом квартиры. И даже если тебе кажется, что муж принял неверное решение, старайся не спорить с ним слишком усердно. Если ты хочешь ощущать рядом сильное плечо, дай супругу возможность что-то решать и поступать так, как он считает нужным. Он будет ошибаться, но это неизбежно — ошибаются все.

4. Откажись от ожиданий

Не создавай у себя в голове четкий план того, что должна делать ты, и что должен делать он. Когда ты станешь более расслабленной и перестанешь контролировать все вокруг, ожидая от мужа конкретных шагов, ему будет проще измениться и взять инициативу в свои руки.  

И, конечно, задумайся о том, действительно ли ты хочешь видеть рядом с собой другого, «обновленного» мужчину. Что будет, если однажды он захочет все изменить, стукнет кулаком по столу и потребует передать ему бразды правления? Насколько легко ты откажешься от той жизни, к которой привыкла? Возможно, ты не принимаешь мягкотелость супруга из-за неких навязанных стереотипов. Помни, что каждая семейная пара может жить так, как им нравится, ничего никому не доказывая.

Если вы любите друг друга, это уже очень много. Рассмотри в супруге его лучшие качества, поверь в него и дай ему возможность поверить в себя. Когда он почувствует, что ты не ожидаешь от него каких-то конкретных действий, а любишь его таким, какой он есть, тогда у него и появится настоящая уверенность в себе.

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