Пять трендов этой весны, которые стоит взять на заметку

Новый старый тренч

Вместо классического и наскучившего бежевого плаща рекомендуем сделать выбор в пользу актуальных смелых фасонов и расцветок. Скажем честно, выбор огромен. Это могут быть модели с акцентными карманами, нестандартными разрезами или необычными рукавами. И да, на одном лишь бежевом зацикливаться не стоит. Раскрасьте эту весну новыми красками.

Оверсайз-рубашки

Объемные рубашки с плеча бойфренда снова чаще стали появляться на показах и в социальных сетях модниц. И это несмотря на то, что все так усердно прочили крах тренду на безразмерность. Этой весной вместо классических цветов стоит обратить внимание на яркую палитру. Такая модель станет отличным дополнением для любого гардероба.

Смелые цветочные принты

Один из самых популярных весенних принтов — цветы — вновь в строю. Крупные и яркие цветочные рисунки в этом сезоне войдут в ранг must-have весеннего гардероба. Запомните: цветочные орнаменты замечательно уживутся на романтичных легких платьях или блузках. Сочетайте с однотонными аксессуарами без принтов и такое же правило соблюдайте при выборе других составляющих образа.

Яркие пальто

Мы и так проводим большое количество времени в одежде темных оттенков, поэтому темные и нейтральные цвета пусть останутся для зимы, а этой весной дизайнеры решили сделать пальто способом выделиться из толпы. В вашем распоряжении всевозможные цвета, принты и даже техника пэчворк.

Пастельные тона