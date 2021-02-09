Пять трендов этой весны, которые стоит взять на заметку

Вместо классического и наскучившего бежевого плаща рекомендуем сделать выбор в пользу актуальных смелых фасонов и расцветок. Скажем честно, выбор огромен. Это могут быть модели с акцентными карманами, нестандартными разрезами или необычными рукавами. И да, на одном лишь бежевом зацикливаться не стоит. Раскрасьте эту весну новыми красками.
Объемные рубашки с плеча бойфренда снова чаще стали появляться на показах и в социальных сетях модниц. И это несмотря на то, что все так усердно прочили крах тренду на безразмерность. Этой весной вместо классических цветов стоит обратить внимание на яркую палитру. Такая модель станет отличным дополнением для любого гардероба.
Один из самых популярных весенних принтов — цветы — вновь в строю. Крупные и яркие цветочные рисунки в этом сезоне войдут в ранг must-have весеннего гардероба. Запомните: цветочные орнаменты замечательно уживутся на романтичных легких платьях или блузках. Сочетайте с однотонными аксессуарами без принтов и такое же правило соблюдайте при выборе других составляющих образа.
Мы и так проводим большое количество времени в одежде темных оттенков, поэтому темные и нейтральные цвета пусть останутся для зимы, а этой весной дизайнеры решили сделать пальто способом выделиться из толпы. В вашем распоряжении всевозможные цвета, принты и даже техника пэчворк.
Если вам не по душе яркие цвета, возможно, вам понравится другой тренд этой весны. Мягкие пастельные оттенки отлично подойдут для теплого времени года, а среди разнообразной палитры обязательно найдется что-то подходящее. Кстати, пастель перекликается с другим ультрамодным трендом этой весны — минимализмом. Так почему бы не убить двух зайцев сразу?