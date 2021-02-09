Домашняя пицца: пять начинок, как в пиццерии

Если вы думали, что за вкусной пиццей нужно обязательно идти в пиццерию, то это не так. Традиционные начинки можно приготовить и дома. Они, кстати, могут быть ничем не хуже и даже наоборот. В подборке рецептов есть бонус – рецепт начинки для пиццы-валентинки – прекрасный вариант для тех, кто планирует провести 14 февраля по-особенному.