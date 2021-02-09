Клатч, шоппер или рюкзак: подбираем сумку по знаку Зодиака

Сумки разных размеров — это неотъемлемая часть образа всех женщин (да и мужчин тоже). Кто-то любит компактные клатчи, кто-то носит с собой чуть ли не полквартиры, поэтому обожает огромные шопперы или объемные сумки-саквояжи. Другие отдают предпочтение формованной ручной клади, потому что в них-то точно ничего не помнется.

В этой статье «Лиза» рассказывает, какие сумки подходят по темпераменту разным знакам Зодиака.

Овен

У женщин-Овнов насыщенная жизнь и зачастую очень плотный график, поэтому сумки через плечо идеально подойдут их многогранному образу. Представительницы этого знака Зодиака не боятся всеобщего внимания, поэтому изделия ярких цветов и ярких узоров будут хорошо сочетаться с уверенной индивидуальностью Овнов.

Телец

Женщины-Тельцы известны своей утонченностью и женственностью, но при этом очень практичны. Прочная кожаная сумка стильного дизайна — лучший выбор для них. Девушкам этого знака подойдут приглушенные оттенки розового. Они будут соответствовать их шикарной эстетике. Кроме того, розовый будет в тренде грядущей весной.

Близнецы

Дамы-Близнецы — экстравагантные законодательницы мод и нуждаются в такой сумочке, которая сможет удовлетворить их непредсказуемую двойственность личности. Это должны быть сумки, которые будут хорошо сочетаться как с повседневными нарядами, так и с изысканными ансамблями. Подчеркнуть яркость и раскрыть импульсивный характер представительницам этого знака помогут сумки, украшенные стразами, камнями и металлическими деталями.

Рак

Женщина-Рак нежная и женственная, но она ценит качество. Такие девушки предпочитают мягкие нейтральные тона с минималистичным стильным дизайном и легкими оттенками металла или цветов. Что касается модели, то Ракам идеально подойдет гладкая и элегантная сумка-портфель, например, нюдового оттенка. Также можно присмотреться к изделиям из матовой кожи.

Лев

Женщина-Лев — душа компании. Обладая безграничной харизмой, они всегда притягивают к себе взгляды. Представительницам этого огненного знака нужна сумка, отражающая их веселое, но дерзкое отношение к жизни. Яркий клатч с необычной фурнитурой золотистого цвета обеспечит необходимое внимание со стороны окружающих.

Дева

Как перфекционистам с тонким вниманием к деталям, женщинам-Девам нужна стильная сумочка с большим количеством места для хранения. Нужно учитывать и то, что Девы очень организованы и любят порядок во всем. Поэтому им нужна универсальная сумка, которая подойдет практически на все случаи жизни. Это может быть большая прочная сумка из натуральной кожи, в которую поместится все — от пачки документов до лака для волос.

Весы

Женщинам-Весам всегда нужны баланс и симметрия. Они часто нерешительны, поэтому им нужна сумка, которая сможет подстроиться под настроение. Лучшего всего с этим справиться сумка с длинным ремешком, которая может быстро превратиться в ручной клатч или в сумку через плечо.

Скорпион