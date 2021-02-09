Клатч, шоппер или рюкзак: подбираем сумку по знаку Зодиака
Сумка не просто дополняет твой образ, она показывает твой темперамент и образ жизни.
Сумка не просто дополняет твой образ, она показывает твой темперамент и образ жизни.
Сумки разных размеров — это неотъемлемая часть образа всех женщин (да и мужчин тоже). Кто-то любит компактные клатчи, кто-то носит с собой чуть ли не полквартиры, поэтому обожает огромные шопперы или объемные сумки-саквояжи. Другие отдают предпочтение формованной ручной клади, потому что в них-то точно ничего не помнется.
В этой статье «Лиза» рассказывает, какие сумки подходят по темпераменту разным знакам Зодиака.
Овен
У женщин-Овнов насыщенная жизнь и зачастую очень плотный график, поэтому сумки через плечо идеально подойдут их многогранному образу. Представительницы этого знака Зодиака не боятся всеобщего внимания, поэтому изделия ярких цветов и ярких узоров будут хорошо сочетаться с уверенной индивидуальностью Овнов.
Телец
Женщины-Тельцы известны своей утонченностью и женственностью, но при этом очень практичны. Прочная кожаная сумка стильного дизайна — лучший выбор для них. Девушкам этого знака подойдут приглушенные оттенки розового. Они будут соответствовать их шикарной эстетике. Кроме того, розовый будет в тренде грядущей весной.
Близнецы
Дамы-Близнецы — экстравагантные законодательницы мод и нуждаются в такой сумочке, которая сможет удовлетворить их непредсказуемую двойственность личности. Это должны быть сумки, которые будут хорошо сочетаться как с повседневными нарядами, так и с изысканными ансамблями. Подчеркнуть яркость и раскрыть импульсивный характер представительницам этого знака помогут сумки, украшенные стразами, камнями и металлическими деталями.
Рак
Женщина-Рак нежная и женственная, но она ценит качество. Такие девушки предпочитают мягкие нейтральные тона с минималистичным стильным дизайном и легкими оттенками металла или цветов. Что касается модели, то Ракам идеально подойдет гладкая и элегантная сумка-портфель, например, нюдового оттенка. Также можно присмотреться к изделиям из матовой кожи.
Лев
Женщина-Лев — душа компании. Обладая безграничной харизмой, они всегда притягивают к себе взгляды. Представительницам этого огненного знака нужна сумка, отражающая их веселое, но дерзкое отношение к жизни. Яркий клатч с необычной фурнитурой золотистого цвета обеспечит необходимое внимание со стороны окружающих.
Дева
Как перфекционистам с тонким вниманием к деталям, женщинам-Девам нужна стильная сумочка с большим количеством места для хранения. Нужно учитывать и то, что Девы очень организованы и любят порядок во всем. Поэтому им нужна универсальная сумка, которая подойдет практически на все случаи жизни. Это может быть большая прочная сумка из натуральной кожи, в которую поместится все — от пачки документов до лака для волос.
Весы
Женщинам-Весам всегда нужны баланс и симметрия. Они часто нерешительны, поэтому им нужна сумка, которая сможет подстроиться под настроение. Лучшего всего с этим справиться сумка с длинным ремешком, которая может быстро превратиться в ручной клатч или в сумку через плечо.
Скорпион
Скорпион — девушка без излишеств. Представительницы этого знака любят, чтобы все было честно и просто. Скорпионы ценят классику и не любят перебора, поэтому минималистичная сумка-багет точно ответит их потребностям.
Стрелец
Авантюрный дух Стрельцов и стремление к переменам часто толкают их на немедленные решения. Кроме того, будучи самым предприимчивым знаком, Стрельцы любят странствовать и открывать новые места. Поэтому им отлично подойдет рюкзак, не требующий особого ухода. Такое изделие позволит путешествовать без лишнего груза в руках. Лучше отдать предпочтение тканевому рюкзаку с большим количеством дополнительных отсеков.
Козерог
Для амбициозного Козерога нужна разумная сумка, которая будет соответствовать его карьерным амбициям. Что-то просторное и универсальное — лучший выбор для образа жизни представителей этого знака. Козероги ценят качественно, а не яркие тенденции, поэтому всегда выбирают классический дизайн. В данном случае им стоит присмотреться к сумке-хобо. Это классическая сумка в форме полумесяца с дополнительным ремешком, чтобы носить ее через плечо.
Водолей
Водолеи всегда борются за свою индивидуальность. Их не особо волнует, что думают об их внешнем виде и образе жизни другие. Раскрыть творческий потенциал Водолеи смогут с помощью нетипичных, но функциональных сумок. Идеальный вариант — клатч-минодьер (от фр. «minauder» – манерничать, кокетничать). Минодьер — сумочка с жесткой основой, оригинальным дизайном и богатой отделкой. Чаще всего ее используют для вечерних выходов.
Рыбы
Рыбы отличаются любовью к природе и всему, что связано с тропиками. Девушки этого знака ценят инновационные, единственные в своем роде вещи. Для них естественный дизайн подобен искусству из природных элементов. Рыбам подходят сумки из природных материалов, плетеные клатчи или вместительные сумки из рафии.