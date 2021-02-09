Эксперт раскрыл дешевый способ улучшить качество волос в домашних условиях

Британец Оззи Риццо (Ozzie Rizzo) порекомендовал читателям использовать пищевую соду для ухода за волосами. По его словам, она выводит токсины из кожи головы, что придает блеск и мягкость волосам. Кроме того, средство устраняет неприятный запах и помогает избавиться от перхоти, пишет Lenta.ru.

Как сообщает издание, эксперт советует использовать соду в качестве шампуня. Отмечается, что при контакте с водой порошок превращает кожное сало в мыло, удаляя тем самым грязь и остатки других уходовых средств с кожи головы. Помимо этого, сода работает как скраб из-за абразивной текстуры.

«Пользуйтесь содой разово или еженедельно, если потребуется, но не чаще. Она может привести к сухости при частом применении», — заключил парикмахер. При этом, по словам Риццо, людям с сухой или чувствительной кожей, а также страдающим экземой или псориазом, следует пользоваться содой осторожно.