«Не лги мне!» Психолог рассказал, как отучить ребенка врать

У каждого ребенка в определенный период детства есть потребность к тому, чтобы врать. Так развивается мозг. Первое вранье — это фантазирование. Это такие сказки, в которые ребенок сначала сам верит, а потом не верит. Родители начинают беспокоиться еще в этом возрасте, четырех-пяти лет. К шести-семи годам у ребенка появляется такое, условно, самосознание. И у него начинает отличаться то, что он думает от того, что он говорит. И появляется сознательное вранье,