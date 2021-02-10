Названы способы избежать слез при нарезке лука

Этот овощ незаменим во время приготовления многих блюд. Он выделяет лакриматор – вещество, которое растворяется в воде и слезах человека. И серную кислоту, вызывающую раздражение слизистой глаза.

Чтобы избежать слез во время готовки, повара рекомендует использовать острый нож. Кроме того, за 30 минут до нарезки можно положить луковицу в холодильник или на 15 минут в морозилку.