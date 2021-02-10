Названы способы избежать слез при нарезке лука
Повара поделились простыми способами, которые помогут избежать слез при нарезке репчатого лука. Об этом пишет mir24.tv со ссылкой на британскую газету Express.
Повара поделились простыми способами, которые помогут избежать слез при нарезке репчатого лука. Об этом пишет mir24.tv со ссылкой на британскую газету Express.
Этот овощ незаменим во время приготовления многих блюд. Он выделяет лакриматор – вещество, которое растворяется в воде и слезах человека. И серную кислоту, вызывающую раздражение слизистой глаза.
Чтобы избежать слез во время готовки, повара рекомендует использовать острый нож. Кроме того, за 30 минут до нарезки можно положить луковицу в холодильник или на 15 минут в морозилку.