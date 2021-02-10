Продукты, от которых ваш живот становится больше

Есть и еще одна причина избегать употребления колбасы и сосисок тем, кто заботится о внешнем виде своего живота. Эти продукты содержат избыточное количество натрия, который является одним из известных усилителей вкуса (в составе пищевой соли и других пищевых добавок). Так производители заставляют вас любить свою мясную продукцию и есть больше, чем вы должны. Чем же плох натрий? Его избыток приводит к задержке жидкости в организме и как следствие — к отекам. По этой же причине ваш живот будет казаться больше, а вы будете ощущать неприятную тяжесть в животе после еды.

Жевательная резинка и конфеты «без сахара»

Как правило, такие продукты содержат спиртовые заменители сахара, такие как ксилит (xylitol), сорбит (sorbitol), мальтит (maltitol). Поскольку эти сахарные спирты лишь частично перевариваются в организме, они менее калорийны и имеют более низкий гликемический индекс (то есть не приводят к резкому увеличению концентрации глюкозы в крови). Однако по той же причине эти спирты могут привести к такому побочному эффекту со стороны ЖКТ как вздутие, повышенное газообразование и даже диарея. Как результат — ваш живот будет выглядеть не таким плоским, как хотелось бы, после приема этих сладостей без сахара.

У жевательной резинки есть и еще одна неприятная особенность: в процессе жевания вы заглатываете воздух. Что также приводит к излишнему образованию газов и вздутию.

Белый рис

Очищенный белый рис легко переваривается, быстро повышает уровень инсулина в вашем организме, и как результат, запускает все ту же цепную реакцию, приводящую к отложению жира на талии. Кроме того, рис не дает вам необходимое ощущение сытости. Как результат — вы готовы съесть больше, чем это реально нужно, увеличивая потребление калорий, а значит, и собственный вес.

Капуста

Известный факт: практически все виды капусты в сыром виде способствуют усиленному газообразованию. При всей диетичности данного продукта, его не стоит употреблять в те дни, когда вам хочется, чтобы ваша фигура выглядела идеальной. Салатик из свежей капусты и обтягивающий наряд — вещи не совместимые. От вздутия, которое возникает в процессе переваривания сырой капусты, не спасет даже прекрасно накаченный брюшной пресс.

Совет: вздутия живота можно избежать, если употреблять капусту, предварительно обработав ее термически. При паровой обработке большинство полезный веществ сохранятся, а причина метеоризма — грубая клетчатка, — разрушается.

Бобовые