Молода и прекрасна: восемь привычек, которые помогают сохранить молодость кожи

Молодость нельзя вернуть, но можно задержать – если, конечно, относиться к себе с должной заботой и вниманием и придерживаться только полезных и правильных привычек. И даже если днем вы защищаете свою кожу меньше, чем стоило бы, попробуйте наверстать упущенное вечером – ведь именно во сне клетки обновляются и борются со старением максимально активно, пишет «Домашний Очаг». Выработайте эти полезные вечерние привычки сегодня – чтобы, через 20 лет увидев в зеркале по-прежнему молодую и прекрасную женщину, сказать себе сегодняшней «спасибо».

Всегда снимайте косметику перед сном

Перед тем как лечь спать, обязательно ударите остатки косметики, дневного защитного средства и кожного сала, которое вырабатывалось на протяжении дня. Если вы будете пренебрегать этим простым правилом, ваша кожа может стать тусклой, появятся прыщики и раздражение, а ресницы станут ломкими. Маленький лайфхак для тех, кто по-настоящему устает к вечеру: держите на прикроватной тумбочку упаковку очищающих салфеток – и вы сможете «умыться», не вылезая из постели.

Тщательно подбирайте антивозрастные средства

На сегодняшний день самым эффективным средством, защищающим кожу от внешнего воздействия, помогающим ей сохранять упругость, остается ретинол. Но у него есть один серьезный недостаток – этот производный витамина А может быть слишком агрессивен, вызывать раздражение и даже сушить вашу кожу, что, конечно, не пойдет ей на пользу. Что же делать? Косметологи советуют начинать антивозрастной уход с самых мягких средств с минимальным содержанием ретинола – чтобы постепенно «приучить» кожу к этому средству. И, конечно же, прекращать применение в случае появления любого, даже очень незначительного раздражения.