Молода и прекрасна: восемь привычек, которые помогают сохранить молодость кожи
За эти полезные привычки вы скажете себе очень большое «спасибо!» через 20 лет
За эти полезные привычки вы скажете себе очень большое «спасибо!» через 20 лет
Молодость нельзя вернуть, но можно задержать – если, конечно, относиться к себе с должной заботой и вниманием и придерживаться только полезных и правильных привычек. И даже если днем вы защищаете свою кожу меньше, чем стоило бы, попробуйте наверстать упущенное вечером – ведь именно во сне клетки обновляются и борются со старением максимально активно, пишет «Домашний Очаг». Выработайте эти полезные вечерние привычки сегодня – чтобы, через 20 лет увидев в зеркале по-прежнему молодую и прекрасную женщину, сказать себе сегодняшней «спасибо».
Перед тем как лечь спать, обязательно ударите остатки косметики, дневного защитного средства и кожного сала, которое вырабатывалось на протяжении дня. Если вы будете пренебрегать этим простым правилом, ваша кожа может стать тусклой, появятся прыщики и раздражение, а ресницы станут ломкими. Маленький лайфхак для тех, кто по-настоящему устает к вечеру: держите на прикроватной тумбочку упаковку очищающих салфеток – и вы сможете «умыться», не вылезая из постели.
Увлажняющие кремы и лосьоны – это просто отлично, но тем, кто всерьез намерен сохранить молодость кожи на максимально долгий срок, косметологи советуют прибегнуть к более мощному средству. А именно – к увлажняющим маскам для сна. Для лучшего эффекта специалисты советуют использовать их, предварительно нанеся на лицо антивозрастной крем – так средство будет глубже проникать в кожу и лучше воздействовать.
Даже поза, в которой вы спите, может влиять на состояние вашей кожи. Косметологи советуют научиться спать на спине, чтобы лицо минимально контактировало с подушкой. Ну, а если вы привыкли к другим позам, хотя бы постарайтесь менять их и спать на разном боку каждую ночь.
Позаботьтесь о воздухе
Если ваша кожа слишком сухая, возможно, все дело в том, что в воздухе в вашей спальне недостаточно влаги. Особенно актуальна эта проблема в осенне-зимний период, когда центральное отопление не только прогревает, но и высушивает воздух в наших квартирах. Можно купить увлажнитель воздуха и включать его перед сном, а можно просто поставить в спальне большие емкости с теплой водой – это простой способ может быть удивительно эффективным.
Ограничьте алкоголь
Если вы привыкли выпивать немного вина или других алкогольных напитков за ужином, то постарайтесь ограничиваться одним бокалом – алкоголь выводит влагу из нашего организма, обезвоживая его. Кроме того, алкоголь плохо влияет на наш сон – а именно полноценный ночной отдых помогает обновлению клеток кожи и защищает их от воздействия свободных радикалов.
Чем меньше соли будет в вашем ужине, тем лучше: избыток натрия может привести к отекам и задержке излишней жидкости в клетках. Не надо так!
Каждый вечер, ложась спать, нанесите на руки увлажняющий крем, а на губы – увлажняющий бальзам. Даже если в течение дня вы не забываете об этих важных процедурах, все равно стоит повторить их вечером – ведь лишние восемь часов увлажнения точно не повредят!