Только мы успели привыкнуть к змеиному яду и улиточной слизи в косметике, как на смену им пришли новые ингредиенты корейской косметики, пишет «Домашний Очаг». Тренд K-beauty давно захватил косметички девушек всего мира и не намерен останавливаться. По данным компании по прогнозированию тенденций WGSN, во время пандемии потребители все чаще искали новую корейскую косметику, которую можно было бы добавить к привычному режиму ухода за кожей. Спрос рождает предложение, значит, очень скоро мы будем отрывать для себя новые баночки и ингредиенты. Если хотите быть первой среди подруг, изучите список бьюти-трендов Кореи, которые непременно придут и к нам.

Масло семян моркови

Этот ингредиент в Корее используют уже давно. Компонент осветляет кожу (ну, куда же без этого?), обладает противовоспалительным эффектом и содержит витамин А. Сейчас его активно добавляют в кремы для борьбы с акне.

Щадящий ретинол

О классных свойствах ретинола известно давно. Этот компонент действительно омолаживает и спасает кожу от пигмента, морщин и акне. Но кремы с ретинолом прописывают далеко не всем. В Корее решили обойти этот момент, добавляя в косметику ретинол низкой концентрации — он не вызывает сильной реакции, но хорошо работает при регулярном применении. Такие кремы можно использовать без разрешения дерматолога.

Центелла азиатская

Центелла азиатская (трава, выращиваемая в Азии, известная своим противовоспалительным действием)– или cica применяется азиатскими красотками давно. Все дело в том, что этот ингредиент отлично подсушивает мокрые воспаления на лице. И если с маскне мы столкнулись только год назад, в Азии маски носили еще до пандемии и не понаслышке знали о том, как это портит кожу. Так что кремы с центеллой станут просто необходимостью в современных реалиях.

Минимум рутины

Популярная 10-этапная система очищения кожи уступает быстрому и простому уходу. Теперь корейские бренды стараются свести к минимуму количество применяемых средств, сделав ставку на универсальность. Так в гелях для умывания будет кислота, которая сработает как легкий пилинг и отбеливатель кожи, крем заменит маску, а тоник — сыворотку и лосьон. Это называется гибридная косметика.

Косметика как медитация

В основе азиатского ухода за кожей всегда лежали древняя философия и психология. Они считают душу и тело неразрывным союзом. На фоне пандемии косметические бренды сделали акцент на приятных ароматах, нежной текстуре и снятии напряжения. По данным того же WGSN, девушки стали чаще покупать ароматные гели для душа, бомбочки для ванной и «вкусные» кремы, которые могут заменить поход в SPA.

Пре-, про- и постбиотики

Корейская косметика перестает быть просто милым развлечением. Популярность обретают средства для внутреннего и внешнего оздоровления. Спросом пользуются бренды, специализирующиеся на производстве пре-, про- и постбиотиков; средств, безопасных для микробиома кожи; пищевые добавки, полезные как для кожи, так и для кишечника. Вполне вероятно, что мы начнем заказывать витамины из Кореи.

Осознанное потребление

Бренды стараются перейти на веганские составы, минимизируют добавление химических компонентов и делают флаконы из перерабатываемых материалов. Но как же быть с сроком годности? Этот вопрос азиатские бренды решили с присущей им находчивостью — многие кремы выпускаются в вакуумных флаконах, напоминающих шприц. Фишка в том, что внутрь не попадает воздух и натуральная косметика сохраняет свои свойства даже без консервантов.

Одним из таких брендов является корейская унисекс-косметика XUYONI - 100% органический продукт, первая в мире треугольная вакуумная упаковка, продлевающая срок годности натуральной косметики в 6 раз.



