Из Парижа с любовью: как ухаживают за волосами француженки

Натуральный цвет волос

Якобы натуральный! Да, француженка никогда не будет перекрашиваться в «икусственный цвет»: то есть слишком черный, слишком белый. Она скорее оставит незакрашенной седину. Но это не значит, что она вообще ничего не сделает с цветом волос. Самый популярный трюк: тонирование легкими красками, которые смываются после первого или второго мытья. Другие популярные окрашивания: легкое естественное абмре (когда кончики словно слегка выгорели на солнце, а вовсе не тотальное обесцвечивание корней по линейке) или ненавязчивое редкое мелирование.

Никакого фена

Французский шик – это прежде всего легкая небрежность. Прическа-шар, прическа-поникший-локон – такого в Париже не встретить. Проснувшись утром, француженка не спеша сходит в душ и после замотает голову полотенцем на 15 минут. После просто распустит локоны и даст им высохнуть самостоятельно. Они не мучают волосы феном и утюжками без необходимости. А расчесывают их пальцами. Попробуйте так сделать и вы: после шампуня нанесите кондиционер, прочешите волосы рукой. Вы удивитесь, как изменится к лучшему текстура ваших волос. Возможно, вы узнаете, что ваши волосы вьются! Или просто отлично лежат и без укладки.

Секрет челки

Представьте себе типичную француженку. Перед глазами предстает девушка с багетом в руках и...с челкой. Челки носят независимо от возраста, формы лица и типа волос. Этот прием придает лицу моложавость и беззаботность. Как вы догадались, они не стараются уложить ее волосок к волоску — она лежит так, как задумано природой и ветром.

Маски для волос

Француженки обожают маски для волос и готовы делать их каждый день. Причем, не обязательно покупную — они с удовольствием создают полезный состав сами, смешивая кефир, яйца или различные масла. Именно француженки смело выходят на пляж с аппликацией из маски на голове и это очень крутой лайфхак, который срочно нужно перенять. Во-первых, такая маска защищает волосы от сгорания на солнце и соленой воды, во-вторых, температура на улице работает как термовоздействие при котором маска работает лучше.

Антистатик в сумочке

У каждой парижанки в сумочке найдется антистатик для волос. Нет, они убирают электризацию не только ради идеальной укладки. Электризуясь, наши волосы начинают путаться и после ломаются во время расчесывания. Француженки очень бережно относятся к своей шевелюре и не делают все, чтобы минимизировать ее травмы.

Витамины для волос

Уходы для блеска волос, которые так популярны у нас, во Франции не особо известны. Девушки там стараются решать проблемы изнутри. У них даже есть выражение «кишечник — второй мозг»: в нем находится 100 миллионов нейронов, отвечающих за общее состояние организма. Парижанки часто сдают анализы, проверяют уровень микроэлементов и дефицит витаминов. Если есть хоть малейшая проблема, француженка ответственно начнет пить витамины и питать организм изнутри.

Кудрявые — выпрямить?..

...а прямые завить! Это правило во Франции не работает. Никто не пытается менять структуру волос. Идеал француженок Jolie Laide, что переводится как некрасивая красавица. Смысл этой фразы в том, что для того, чтобы быть красивой, не обязательно соответствовать трендам и навязанным канонам красоты. Каждая девушка прекрасна по своему. И если у вас упругие кудри не стоит бежать их выпрямлять в угоду моде.

Аксессуары для волос

Платочки, заколки, береты и шпильки — это особый ритуал для любой француженки. Они любят и умеют украсить даже самую обычную прическу. Именно у них мы научились носить объемные ободки, завязывать шелковым платочком волосы и небрежно закалывать пучки. Если нет времени на укладку — добавьте аксессуар. Французский шик в чистом виде!

Ароматное облако

Они обожают наносить на волосы мисты и ароматные масла. А вот обычный парфюм для тела на волосы они наносят крайне редко: в нем содержится спирт, который сушит локоны. Но если все же придется, они просто распыляют аромат в воздухе и «входят» в ароматное облако, чтобы не пересушивать шевелюру.



