Что вы делаете с ними?! Десять простых советов как спасти ногти

1. Пользуетесь металлической пилкой

Еще один инструмент, который наверняка найдется в вашем арсенале и который стоило бы выбросить — металлическая пилочка для ногтей. Да, они долговечны и прослужат гораздо дольше, чем мягкие пилки с напылением, однако вряд ли эта экономия стоит того, чтобы любоваться расслоенными ногтями после использования некачественного инструмента.

2. Моете посуду без перчаток

Нет ничего хуже для ногтей и кожи, чем подвергнуть их воздействию моющих средств. Химический состав геля для мытья посуды, способный растворить даже застывший жир на сковородке, примерно также поступает с ногтями — уничтожает их. Сухость, ломкость и расслоение — все это результат воздействия агрессивных моющих средств. Поэтому если хотите спасти ногти и сделать их здоровыми, а кожу рук гладкой, всегда мойте посуду и делайте уборку в резиновых перчатках.

3. Обрезаете ногти ножницами

Ножницы — самый верный способ, чтобы ногти начали слоиться! Дело в том, что подрезать ногти абсолютно ровно и аккуратно ножницами практически невозможно. Выход есть — делайте это щипчиками, как профессиональные мастера.

4. Откусываете заусенцы

Если через несколько дней после маникюра вы заметили заусенец, ни в коем случае не откусывайте его и не отдирай — это чревато воспалением и даже загноением. Аккуратно отрежьте заусенец щипчиками и продезинфицируйте это место, чтобы не обрести серьезные проблемы впоследствии.

5. Неправильно подпиливаете ногти

Как вы подпиливаете ногти? Из стороны в сторону, с нажимом? Что ж, тогда не удивляйтесь, что они очень быстро начнут слоиться. Правильный алгоритм такой: запиливайте ноготь в одну сторону, а затем аккуратно проведите пилкой сверху вниз, чтобы «запечатать» кончики.

6. Снимаете гель-лак металлической палочкой

Если вы снимаете гель-лак самостоятельно, то не стоит делать это металлическим инструментом — вы наверняка повредите ногтевую пластину. Используйте деревянную палочку - она достаточно мягкая и не поцарапает ноготь.

7. Не достаточно долго держите жидкость для снятия гель-лака

Запомните одну простую истину: ногти страдают не от состава гель-лака, а во время неправильного снятия! Когда удаляете покрытие сами, следите за тем, чтобы специальная жидкость достаточно долго на него воздействовала. Гель должен отходить легко, без усилий, тогда вы не поцарапаете ноготь и его не придется запиливать сверху.

8. Слишком глубоко обрезаете кутикулу

Мы бы советовали вовсе отказаться от обрезания кутикулы, но если вы уж это делаете, то не стоит беспощадно срезать всю кожицу — она начнет нарастать еще больше. Кроме того, если вы порежетесь или повредите основание роста ногтя, это может стать причиной деформации ногтевой пластины.

В идеале используйте ремувер, чтобы размягчить кутикулу и снять ее деревянной палочкой, а затем щипчиками удалите отмершие кусочки кожи, которые торчат.

9. Забываете использовать базу под лак

Если вы красите ногти дома сама, то у вас обязательно должна быть база под лак — она не только продлевает жизнь маникюру, но и обеспечивает ногтям защиту от химического состава лаков. Если же вы пренебрегаете базой, то не удивляйтесь, что ногти стали желтыми после цветных покрытий — это было ожидаемо!

10. Полируете ногти

Специальные пилки для полировки ногтей позволяют им даже без лака выглядеть блестящими, но думали ли вы, каким образом достигается такой эффект? Сначала грубой пилкой вы снимаете верхний слой ногтевой пластины, а затем мягкой полируете его. Угадайте что потом происходит с ногтем? Правильно, он истончается и становится более хрупким.



