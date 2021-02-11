Остатки сладки: полезные советы для тех, кто не любит выбрасывать еду

Сыр

Подсохший и затвердевший сыр все еще пригоден в пищу (если только на нем отсутствуют явные следы порчи). Например, вы можете использовать его в качестве топпинга для пасты, пиццы, горячих тостов или «лодочек» из баклажан, кабачков или перца, пишет «Домашний очаг».

Нарезку из нескольких видов сыра, оставшуюся после праздника, можно использовать для приготовления французского соуса фромаж фо». Натрите сыр на мелкой терке, добавьте соль, черный перец, чеснок и немного белого вина.

Соус намазывают на хлеб или крекеры или едят с горячими тостами.

Если вы уже освоили секреты приготовления фондю, порадуйте семью легким, но сытным ужином. Смажьте чашу зубчиком чеснока, вылейте на дно 50 мл сливок и растопите сыр. Если консистенция получилось слишком плотной, добавьте небольшое количество белого вина или кипяченной воды.

Обмакивать в сырную смесь можно все, что угодно — кусочки подсушенного хлеба, обжаренной или отварной курицы, индейки или телятины, колбаски и даже крабовые палочки.

Мясо и птица

Эти дорогие продукты и вовсе стоит использовать до конца. Остался каркас курицы? Снимите с костей остатки мяса — поверьте этого количества вам хватит, как минимум, для пары порций салата.

Мясную нарезку можно отправить в солянку или гороховый суп (копчености придают особую изюминку блюду).

Если вы любите рулеты с лавашем или лепешками, остатки запеченного или жареного мяса как нельзя лучше подойдут для приготовления домашней шавермы или буррито. Соедините кусочки мяса с фасолью или свежими овощами, добавьте любимый соус и заверните в пресную лепешку — вариант быстрого ужина для всей семьи готов!

Мясо — один из базовых ингредиентов для омлетов, фритатты, пиццы, запеканок, горячих тостов.

Из мясных остатков можно также приготовить необычные и вкусные котлеты. Соедините нарезанное мясо с мелко нарубленной капустой и луком, добавьте в смесь соль, перец и яйцо. Обваляйте котлетки в панировочных сухарях и поджарьте на горячей сковороде.

Садоводам и дачникам на заметку: мясные кости — хорошая подкормка для почвы, ведь костный мозг содержит азот. Очистите кости от остатков мяса и жира, подсушите в микроволновой печи, измельчите на мелкие кусочки и удобрите ими землю в период роста растений.

Мороженое

Остатки ванильного мороженого могут стать основой для очень вкусных кексов. Растопите 0,5 кг мороженого и соедините его с 250 г самоподнимающейся муки. Замешайте тесто, наполните им формочки и выпекайте кексы в духовке, разогретой до 220 градусов, в течение 20−25 минут.

Весь секрет блюда в том, что мороженое уже содержит все необходимые для теста ингредиенты: молоко, яйца и сахар.

Фрукты

Любители фруктовых фрешей знают, как много кожуры (с остатками мякоти) остается после приготовления напитков. Не спешите выбрасывать их в мусор!

Остатки фруктовой мякоти можно использовать для приготовления вкусного венского чая. Для этого их необходимо «заварить» кипятком и немного настоять. Для вкуса можно добавить в напиток кусочки свежих яблок, имбирь или корицу на кончике ножа.

Фрукты богаты витаминами. Практически любой из них может стать основой для косметической маски — кожа скажет вам только «спасибо».

Остатки фруктов также можно использовать в качестве начинки для пирогов и кексов. А детей порадует домашняя пастила, джем или фруктовое мороженое.

Макароны

Вчерашние макароны могут очень хорошо выручить вас на следующий день. Например, стать основой для быстрого завтрака — запеканки или омлета.

На обед вы сможете приготовить блюдо и посложнее. Обжарьте на сковороде немного фарша и лука, соедините его с макаронами, присыпьте сыром и зеленью. Как вариант, в блюдо также можно добавить свежие томаты, болгарский перец или баклажаны, очищенные от кожуры.



