С чем носить укороченные брюки зимой, чтобы не выглядеть нелепо: советы стилиста

Чтобы не замерзнуть в сезон холодов, с укороченными брюками нужно носить высокие модели ботинок. Выбирай грубые и на шнуровке, с массивной платформой — это не только модно, но и практично. В такой обуви не страшны ни лед, ни грязь, ни глубокие сугробы.

Поклонницам классики стоит обратить внимание на ботинки челси — удобные, свободные в голени, с эластичной резинкой сбоку, которые можно снять и надеть одним движением. Круто смотрятся как с джинсами, так и со строгими брюками со стрелками.

Один из главных трендов сезона — обувь белого цвета. Присмотрись к ботинкам в такой расцветке — они будут круто смотреться как с образом в светлых тонах, так и на контрасте с черной одеждой.

Если брюки укороченные, но не зауженные — выбирай устойчивые сапоги с широким каблуком или сапоги-трубы, в которые можно аккуратно заправить штаны.

Прекрасный вариант — ботинки Dr. Martens или берцы, которые сейчас очень актуальны из-за своей строгости.

Если ты жить не можешь без каблуков, отдай предпочтение ботильонам. Выбирай высокие модели с блочным или квадратным каблуком, не слишком высоким — в идеале он должен быть 4-6 сантиметров. На фэшн-рынке представлено множество утепленных вариантов, поэтому такая обувь вполне подойдет для зимы.



