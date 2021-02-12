Лайфхак для хозяек: лимон, вода и масло помогут забыть о пыли в доме на месяц

Многие хозяйки отмечают, что если общий порядок в доме и может сохраняться в течение нескольких дней, то вытирать пыль приходится практически каждый вечер. Однако верно приготовленный «полироль» избавит от этой необходимости на срок до двух месяцев!

Рецепт прост: лимон нужно нарезать дольками, положить их в глубокую емкость, добавить несколько капель растительного масла, а после залить примерно 300 миллилитрами воды. Спустя несколько часов, когда раствор настоится, можно смочить им тряпку и пройтись по поверхностям. Эффект будет длиться две-три недели.

Если в то же количество воды добавить один нарезанный дольками лимон и семь столовых ложек растительного масла, а потом настоять в течение недели, результат будет еще более поразительным — до двух месяцев без пыли! Перед уборкой настоявшийся крепкий раствор надо разбавить стаканом кипятка.



