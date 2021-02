Модницы Таллинна в полном восторге! В городе открылся новый магазин роскошных украшений

По словам исполнительного директора сети магазинов Grenardi и Given Юлии Шандры, открыть магазины под брендом Given by Grenardi, было решено в тот момент, когда «мы поняли, что у многих людей бренд Grenardi ассоциируется со слишком дорогими украшениями, которые не все могут себе позволить». Девиз этих магазинов - украшения по самым доступным ценам.