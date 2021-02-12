Модницы Таллинна в полном восторге! В городе открылся новый магазин роскошных украшений

По словам исполнительного директора сети магазинов Grenardi и Given Юлии Шандры, открыть магазины под брендом Given by Grenardi, было решено в тот момент, когда «мы поняли, что у многих людей бренд Grenardi ассоциируется со слишком дорогими украшениями, которые не все могут себе позволить». Девиз этих магазинов - украшения по самым доступным ценам.

ФОТО: Максим Тооме

«У нас большая сеть в Прибалтике - более 30 магазинов, и не секрет, что самые лучшие цены для покупателей мы можем обеспечить лишь тогда, когда закупаем большое количество товара, - отмечает Юлия. - Мы очень хорошо представляем предпочтения наших клиентов, знаем, какую сумму человек готов потратить на определенный тип украшений в каждом сегменте. Например, стоимость украшений с бриллиантами начинается от 199 евро, а это, как известно, иногда цена очень хорошей бижутерии. Также мы заметили, что многие люди хотят покупать украшения чуть дороже, чем позволяет бюджет. Это чисто женское желание: нам всегда нравится то, что подороже. Поэтому у нас есть услуга беспроцентной рассрочки, то есть без каких-либо переплат. И наш ценник показывает полную цену и цифру месячных выплат, иными словами, сколько чашек кофе ты можешь не выпить в месяц».

ФОТО: Максим Тооме

Если понравившееся украшение стоит 700 евро, то ежемесячная плата составит 45 евро в месяц. Это, согласитесь, один поход в ресторан, от которого откажутся многие женщины в пользу красивых сережек или браслета.

ФОТО: Максим Тооме

Юлия говорит, что их фирма не боится открывать магазины в наше непростое время, когда каждый день появляются новости о том, что какое-то предприятие сокращает работников или вовсе закрывается. «У нас есть успешный опыт открытия нескольких магазинов в 2008 году, когда был мировой финансовый кризис. И многие бизнесмены знают, что хорошо открываться в кризис, если есть финансы, опыт и клиенты, которые тебе доверяют. Да и качественный ювелирный бизнес не страдает в тяжелые времена. Мы уверены, что именно сейчас мы можем получить лучшие места в торговых центрах, привлечь новых покупательниц, которые несмотря ни на что желают оставаться красивыми и счастливыми, ведь даже во время Второй мировой войны женщины красили губы и рисовали стрелки на чулках, чтобы оставаться привлекательными и покорять мужские сердца. Сегодня люди не тратят деньги на путешествия, и украшения - это инвестиционный подарок, который будет радовать женщину долгое время. Миссия GIVEN – быть ближе к своим клиентам и радовать многообразием стиля, форм и цвета», - констатирует Шандра.

ФОТО: Максим Тооме