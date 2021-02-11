«Я выстрадала»: россиянка рассказала, как решилась выдать кукол за тела малышей
Печальная история несостоявшейся мамы, которая так поверила в свою беременность, что девять месяцев у нее рос живот, передает Пятый канал.
Печальная история несостоявшейся мамы, которая так поверила в свою беременность, что девять месяцев у нее рос живот, передает Пятый канал.
Куклы в саванах, обнаруженные во время похорон вместо младенцев в одном из сел Дагестана, повергли в шок не только оплакивающего своих детей отца, но и всех, кто услышал об этой истории. К разбирательству привлекли полицию, которой предстоит дать оценку случившемуся. Теперь, когда шумиха улеглась, обманувшая мужа женщина рассказала о том, как вышло, что она девять месяцев ходила с огромным животом, но так и не родила.
По словам несостоявшейся мамочки, они с супругом очень хотели детей. Когда она увидела на тесте долгожданные две полоски, поспешила обрадовать благоверного. Однако визит к гинекологу показал отрицательный результат, а сказать об этом счастливому мужу она не смогла. Несчастная женщина так сильно поверила в свою «беременность», что это отразилось и на ее физическом состоянии — налицо были все признаки интересного положения.
«Я пошла на УЗИ, мне сказали, что плода нет. Я мужу об этом сказать не смогла. Я сказала, что он есть. И я сама поверила в это. Я внушила себе это до такой степени, что у меня начал расти живот. Начала чувствовать шевеление, это видел и супруг. У меня был очень большой живот до 40-й недели беременности», — поведала женщина.
В день рождения супруга она сказала ему, что у них будет двойня. Однако время шло, и она понимала, что рано или поздно обман раскроется. Каждый день собиралась сознаться во всем, но откладывала это ужасное признание. «Внутренний голос мне говорит: „Нам нужно сказать“. Но не могла — а, ладно, завтра, пускай еще сегодня надежда будет. А потом шевеление почувствовала и подумала, что там действительно есть. Что это было, я не знаю. Видимо, я начала сочинять», — призналась жительница Дагестана.
Тем не менее женщина продолжала готовиться к «родам» — покупала детские вещи, заказала кроватку. Когда подошел срок, она поехала в перинатальный центр. Родным, чтобы не сопровождали, сказала, что из-за коронавируса к ней нельзя. Сняла в городе квартиру неподалеку от дома. Купила пупсов и сказала матери, что родила 3 февраля двух мальчиков. Физиология и здесь не подвела — после этого у нее ушли все признаки беременности. «Как я сказала, что родила, у меня спустился живот. Поехала, купила пупсов. Пришла домой, надела на них детские вещи, стала с ними ходить. Но они показались мне легкими — я не чувствую веса. Тогда я купила песочек, затолкала в них. Запеленала, оставила. Ходила, включала детский плач. Я с ними нянчилась, и у меня было ощущение, что это мои дети», — описала женщина.
Но как ни верь в чудо, пластиковые куклы не станут живыми малышами. Чтобы создать более достоверную иллюзию своего «материнства», женщина замачивала в детском питании вещи для «сыновей» и надевала на них. Нянчилась с ними, пока не пришло время возвращаться домой. Тогда ей и пришла в голову идея объявить детей умершими. Однако сколь велики были радость и вера в материнское счастье, столь сильным же оказалось и горе от их выдуманной кончины.
«Надо выписываться, а выписки-то нет. И я решила сказать, что они умерли. Я когда их завернула, у меня действительно было ощущение, что это мои дети умерли. Я выстрадала, у меня было ощущение, что это мое ушло!» — призналась героиня этой истории.
По возвращению домой были назначены похороны. На них поехал безутешный муж, а женщина осталась дома. Умом, по ее словам, она понимала, что скоро обман раскроется, но оплакивала свою утрату так, будто она и в самом деле есть. Супруг, увидев вместо детских тел пластиковых пупсов, ничего ей не сказал. «Они уехали на кладбище. На душе муторно мне. Я мужу пишу: „Похоронили?“ А он ничего мне не ответил. Потом позвонил брат и сказал, что там куклы. И все завертелось», — заключила женщина.
Теперь, когда все раскрылось, она испытывает чувство стыда, но объяснить свое поведение и поступок не может. Этот рассказ она поведала сотрудникам полиции. В аккаунте МВД по Дагестану рядом с ее признанием появилось обращение к пользователям Сети: «Не стоит поспешно судить, клеймить, выносить вердикты. Иногда нам сложно понять другого человека просто потому, что мы никогда не были в той ситуации, в которой довелось оказаться ему. Давайте проявим максимум понимания и чуткости, давайте просто останемся людьми!» — говорится в сообщении.
Резюме этой истории каждому предстоит сделать самостоятельно…