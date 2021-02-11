«Я выстрадала»: россиянка рассказала, как решилась выдать кукол за тела малышей

Куклы в саванах, обнаруженные во время похорон вместо младенцев в одном из сел Дагестана, повергли в шок не только оплакивающего своих детей отца, но и всех, кто услышал об этой истории. К разбирательству привлекли полицию, которой предстоит дать оценку случившемуся. Теперь, когда шумиха улеглась, обманувшая мужа женщина рассказала о том, как вышло, что она девять месяцев ходила с огромным животом, но так и не родила.

По словам несостоявшейся мамочки, они с супругом очень хотели детей. Когда она увидела на тесте долгожданные две полоски, поспешила обрадовать благоверного. Однако визит к гинекологу показал отрицательный результат, а сказать об этом счастливому мужу она не смогла. Несчастная женщина так сильно поверила в свою «беременность», что это отразилось и на ее физическом состоянии — налицо были все признаки интересного положения.

«Я пошла на УЗИ, мне сказали, что плода нет. Я мужу об этом сказать не смогла. Я сказала, что он есть. И я сама поверила в это. Я внушила себе это до такой степени, что у меня начал расти живот. Начала чувствовать шевеление, это видел и супруг. У меня был очень большой живот до 40-й недели беременности», — поведала женщина.

В день рождения супруга она сказала ему, что у них будет двойня. Однако время шло, и она понимала, что рано или поздно обман раскроется. Каждый день собиралась сознаться во всем, но откладывала это ужасное признание. «Внутренний голос мне говорит: „Нам нужно сказать“. Но не могла — а, ладно, завтра, пускай еще сегодня надежда будет. А потом шевеление почувствовала и подумала, что там действительно есть. Что это было, я не знаю. Видимо, я начала сочинять», — призналась жительница Дагестана.

Тем не менее женщина продолжала готовиться к «родам» — покупала детские вещи, заказала кроватку. Когда подошел срок, она поехала в перинатальный центр. Родным, чтобы не сопровождали, сказала, что из-за коронавируса к ней нельзя. Сняла в городе квартиру неподалеку от дома. Купила пупсов и сказала матери, что родила 3 февраля двух мальчиков. Физиология и здесь не подвела — после этого у нее ушли все признаки беременности. «Как я сказала, что родила, у меня спустился живот. Поехала, купила пупсов. Пришла домой, надела на них детские вещи, стала с ними ходить. Но они показались мне легкими — я не чувствую веса. Тогда я купила песочек, затолкала в них. Запеленала, оставила. Ходила, включала детский плач. Я с ними нянчилась, и у меня было ощущение, что это мои дети», — описала женщина.