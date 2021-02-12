Пт, 12.02.2021
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Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Провести неделю успешно, обойти неприятности и привлечь успех получится, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Советы, отраженные в женском гороскопе на грядущую февральскую неделю, помогут дамам сохранить оптимизм и не упустить своего счастья.

Середина февраля для многих представительниц зодиакальных созвездий будет успешной и удачной, если заранее узнать о том, как будут развиваться события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на оптимистичный лад, чтобы мелкие неурядицы не смогли помешать привлечению успеха.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют обращать внимание на предчувствия. На этой неделе у них появится возможность обнаружить тайных недоброжелателей, которые строят им козни. Неделя пройдет успешно, если отказаться от импульсивных выходок и перед тем, как начать что-то новое, тщательно спланировать каждый шаг. Неуместной будет резкая смена имиджа, которая может сказаться на финансовой удаче.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам удастся сохранить гармоничные отношения, но для этого придется приложить усилия. На этой неделе главным врагом успеха будет настроение, которое может меняться по несколько раз за день. В связи с таким положением дел представительницам этого знака стоит начинать неделю с упражнений по достижению внутренней гармонии. Благодаря им получится вовремя остановиться и не упустить свое счастье.

Женщина-Близнецы

Дамы-Близнецы смогут заслужить авторитет среди окружающих. Астрологи рекомендуют им быть осмотрительными, чтобы не давать никому ложных обещаний и надежд. На этой неделе удача улыбнется уверенным в себе дамам, которые не боятся ответственности и могут не только словом, но и делом доказать окружению свою состоятельность. Близнецам стоит воздержаться от критики, которая может стать причиной конфликтов.

Женщина-Рак

У Раков на этой неделе появится возможность позаботиться о себе и повысить иммунитет. Астрологи рекомендуют обращать внимание на самочувствие, чтобы предупредить простудные и хронические заболевания. Дамам этого знака важно сосредоточиться на делах и не позволять фантазиям уносить их в иллюзорный мир. В противном случае удача обойдет их стороной.

Женщина-Лев

Львицы почувствуют прилив сил, и астрологи рекомендуют им начать неделю с созидательного труда, чтобы избежать агрессии. Умеренная физическая активность пойдет на пользу тем дамам, которые ощущают небывалый подъем энергии. Удача будет на стороне тех, кто не торопится с решениями и взвешивает каждый шаг, особенно если речь идет о сделках и покупках. Такая тактика поможет обойти стороной мошенников.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе смогут преобразиться и позабыть об одиночестве. Астрологи рекомендуют уделить внимание своей внешности, не отказываться от спа-процедур и своевременного отдыха. Сияющий вид и отличное настроение гарантированы, если составить для себя план и выделять время на ухаживающие процедуры. Энергетика звезд и планет будет благосклонна, если не забывать о своем самочувствии и не переутомляться.

Женщина-Весы

Дамам-Весам астрологи рекомендуют сосредоточиться на деловой сфере. Эта неделя февраля подходит для работы, связанной с получением прибыли, а значит, настало время проявить себя и не оставаться в тени конкурентов. Финансовое благополучие придет не сразу — придется немного подождать, однако возможность заработка появится уже в первой половине этой недели. Уверенность в себе и внимание к деталям позволят не ошибиться.

Женщина-Скорпион

У женщин-Скорпионов наступает пора, когда важно обращать внимание не только на дела, но и на окружение. Вечера, проведенные в кругу друзей и близких, помогут восстановить силы и зарядиться отличным настроением. Эта неделя будет богатой на встречи и общение, от которого не стоит отказываться. Не исключено, что Скорпионы смогут завести новых друзей, а также наладить деловые контакты.

Женщина-Стрелец

У женщин-Стрельцов начинается период романтики. На этой неделе энергетика звезд и планет благоволит новым знакомствам и свиданиям, и такой шанс нельзя упускать, особенно если одиночество стало обузой. Дамам этого знака поможет не только природное обаяние, но и действенные шепотки на привлечение любви. Те, кто уже нашел свою половинку, смогут укрепить семейные узы и обрести полное взаимопонимание с партнером.

Женщина-Козерог

Козерогам на этой неделе будет улыбаться удача, и такой шанс нельзя упустить. Женщины этого знака смогут обрести уверенность в себе и повысить репутацию, если перестанут отсиживаться за спинами более активных коллег или конкурентов. Астрологи рекомендуют использовать талисманы, благодаря которым получится притянуть везение в профессии и не остаться без заслуженного вознаграждения.
 
Женщина-Водолей

У дам-Водолеев на этой неделе могут произойти неприятные конфликты в деловой среде. Энергетика звезд и планет будет подталкивать их к необдуманным поступкам, а значит, начинать неделю нужно с медитаций по достижению внутренней гармонии. Вдумчивая работа, осторожность и умение разрешать конфликты мирным путем уберегут представительниц этого знака от неприятностей, а умение изящно обыграть любую ситуацию поможет сохранить репутацию.

Женщина-Рыбы

Расположение планет даст Рыбам необходимую энергию, которую можно будет направлять как в русло решения деловых вопросов, так и на поиск отношений. Середина февраля подарит и запоминающиеся встречи, и любовь, и возможность выделиться среди окружения. Все, что потребуется от дам этого знака — не бояться перемен и не занижать своей самооценки, чтобы не стать жертвами манипуляторов.

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