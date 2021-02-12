Женский гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля

Середина февраля для многих представительниц зодиакальных созвездий будет успешной и удачной, если заранее узнать о том, как будут развиваться события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на оптимистичный лад, чтобы мелкие неурядицы не смогли помешать привлечению успеха.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют обращать внимание на предчувствия. На этой неделе у них появится возможность обнаружить тайных недоброжелателей, которые строят им козни. Неделя пройдет успешно, если отказаться от импульсивных выходок и перед тем, как начать что-то новое, тщательно спланировать каждый шаг. Неуместной будет резкая смена имиджа, которая может сказаться на финансовой удаче.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам удастся сохранить гармоничные отношения, но для этого придется приложить усилия. На этой неделе главным врагом успеха будет настроение, которое может меняться по несколько раз за день. В связи с таким положением дел представительницам этого знака стоит начинать неделю с упражнений по достижению внутренней гармонии. Благодаря им получится вовремя остановиться и не упустить свое счастье.

Женщина-Близнецы

Дамы-Близнецы смогут заслужить авторитет среди окружающих. Астрологи рекомендуют им быть осмотрительными, чтобы не давать никому ложных обещаний и надежд. На этой неделе удача улыбнется уверенным в себе дамам, которые не боятся ответственности и могут не только словом, но и делом доказать окружению свою состоятельность. Близнецам стоит воздержаться от критики, которая может стать причиной конфликтов.

Женщина-Рак

У Раков на этой неделе появится возможность позаботиться о себе и повысить иммунитет. Астрологи рекомендуют обращать внимание на самочувствие, чтобы предупредить простудные и хронические заболевания. Дамам этого знака важно сосредоточиться на делах и не позволять фантазиям уносить их в иллюзорный мир. В противном случае удача обойдет их стороной.

Женщина-Лев

Львицы почувствуют прилив сил, и астрологи рекомендуют им начать неделю с созидательного труда, чтобы избежать агрессии. Умеренная физическая активность пойдет на пользу тем дамам, которые ощущают небывалый подъем энергии. Удача будет на стороне тех, кто не торопится с решениями и взвешивает каждый шаг, особенно если речь идет о сделках и покупках. Такая тактика поможет обойти стороной мошенников.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе смогут преобразиться и позабыть об одиночестве. Астрологи рекомендуют уделить внимание своей внешности, не отказываться от спа-процедур и своевременного отдыха. Сияющий вид и отличное настроение гарантированы, если составить для себя план и выделять время на ухаживающие процедуры. Энергетика звезд и планет будет благосклонна, если не забывать о своем самочувствии и не переутомляться.

Женщина-Весы