Зачем начинать день со стакана воды с лимоном?

Очищает организм

Вода с лимоном, выпитая натощак, выводит токсины и вредные вещества из организма. Лимоны очень кислые на вкус, но когда они попадают в организм, происходит сложная биохимическая реакция. В результате кислотно-щелочной баланс смещается в щелочную сторону. Лимонный сок стимулирует работу печени, которая начинает активнее выводить токсины, а вода их вымывает.

Помогает работе кишечника

Напиток стимулирует перестальтику кишечника, способствуя перевариванию пищи в течение всего дня. Вода с лимоном помогает при метеоризме и запорах.

Способствует потере веса

Чтобы быстрее сбросить вес, организм нужно ощелачивать, потому что все химические реакции гораздо лучше проходят в щелочной среде. А, как мы уже поняли, вода с лимоном щелочную среду поддерживает. Также лимоны содержат пектин, растворимое волокно, которое помогает меньше испытывать чувство голода. Вода с лимоном обладает и мочегонным эффектом, поэтому ее хорошо пить тем, кто страдает от отеков. К тому же, заменяя чашку чая или кофе с молоком и сахаром на воду с лимоном, вы просто употребляете меньше калорий.

Успокаивает раздраженный желудок

Если вы легли спать на полный желудок, то можете проснуться с изжогой или вздутием. В этом случае горячая вода в сочетании с лимонным соком (в котором содержатся флавоноиды) поможет снизить кислотность, а благодаря солям калия снимет приступы тошноты.

Как же правильно пить воду с лимоном?

Здесь вариантов много, кто-то рекомендует выжимать в стакан с водой половинку лимона, кто-то утверждает, что достаточно пары долек. Мы выбрали, на наш взгляд, оптимальный, из книги доктора-диетолога Терезы Чонг «Диета на основе лимонного сока».

Пить воду нужно натощак