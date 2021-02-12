«Это совсем непросто»: Яна Рудковская раскрыла секрет стройности

Яна Рудковская не скрывает, что прикладывает немало усилий ради сохранения стройности. В Instagram она поделилась секретами, которые помогают ей оставаться в форме. Продюсер заявила, что при росте 168 см она весит чуть больше 50 кг.

Впечатляющий результат она достигла упорным трудом. «Последние три года это совсем непросто!» — призналась звезда. Раньше Яна Рудковская не набирала лишний вес и при этом ела все, что хотела. Но после 42 лет ей пришлось взяться за себя, потому что у нее замедлился обмен веществ.

Рудковская делает ставку на спорт. Продюсер занимается с личным тренером 3-4 раза в неделю. Кроме того, Яна Рудковская постоянно сидит на диетах, ест очень мало. Для нее главное правило — не подходить к холодильнику после семи вечера, сообщает «Лиза».

«Уверена, что только спорт дисциплинирует, и только спорт может поддержать фигуру в нужном размере! Мне очень не хочется менять свой гардероб. Хочется оставаться в своем размере долгие годы. И ничего не менять», - заявила Яна Рудковская.