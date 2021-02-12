Пять быстрых способов придать волосам объем: займет не больше десяти минут
Иногда все, что нужно волосам, чтобы прекрасно выглядеть — это немного объема. Но если ты думаешь, что с ним придется повозиться, то прямо сейчас «Лиза» тебя разубедит.
Иногда все, что нужно волосам, чтобы прекрасно выглядеть — это немного объема. Но если ты думаешь, что с ним придется повозиться, то прямо сейчас «Лиза» тебя разубедит.
Если есть 10 минут — фен
Чтобы сделать волосы объемнее, чем когда-либо, просто вымой голову. Это займет не так много времени, но именно с помощью укладки феном можно получить впечатляющий результат. Совет номер раз: первые пару минут держи голову наклоненной вниз, чтобы волоски «запомнили» это положение. Совет номер два: обязательно просуши волосы в обратную сторону от пробора, чтобы получилось еще круче.
Если есть 7 минут — утюжок
В идеале — гофре, но мы не в 2000-х, так что если у тебя его нет, ничего страшного. На самом деле, добиться объема у корней получится и с помощью самого обычного стайлера. Для этого нужно захватить прядь у корня, как бы провернуть ее в обратную от направления роста волос сторону и немного подержать. Проделай это со всеми волосами в прикорневой зоне (не забудь про термозащиту), избегая верхнего слоя, и результат тебя приятно удивит.
Если есть 5 минут — начес
Ты могла слышать, что начес — это старомодно, больно и вообще вредит волосам, так что лучше не надо. Но это смотря какой начес. Если у тебя удлиненная или отросшая челка, то немного начесать ее перед выходом из дома — святое дело. Это смотрится эффектно, почти не требует времени и украшает всех без исключения. Лайфхак: чтобы начес получался быстрым и незаметным, купи правильную расческу.
Если есть 3 минуты — пучок
Уже очень спешишь? Тогда сбрызни волосы укладочным спреем, как следует «взбей» их руками, а потом забери в свободный высокий пучок. Тогда уже через три минуты ты получишь классную укладку «в стиле моделей», с которой, может, не на прием к королеве, но на выход можно точно.
Если времени нет совсем — сухой шампунь
Наконец, если у тебя не осталось даже минуты, а объем волосам явно нужен, используй сухой шампунь. Важный момент: если это новый продукт, обязательно попробуй его на маленькой пряди — иначе потом полчаса будешь вычесывать белую пудру из волос и точно везде опоздаешь. Несколько «пшиков» в прикорневой зоне, пара резких движений головой вверх-вниз, и самая быстрая объемная прическая на свете готова.