Пять быстрых способов придать волосам объем: займет не больше десяти минут

Если есть 10 минут — фен

Чтобы сделать волосы объемнее, чем когда-либо, просто вымой голову. Это займет не так много времени, но именно с помощью укладки феном можно получить впечатляющий результат. Совет номер раз: первые пару минут держи голову наклоненной вниз, чтобы волоски «запомнили» это положение. Совет номер два: обязательно просуши волосы в обратную сторону от пробора, чтобы получилось еще круче.

Если есть 7 минут — утюжок

В идеале — гофре, но мы не в 2000-х, так что если у тебя его нет, ничего страшного. На самом деле, добиться объема у корней получится и с помощью самого обычного стайлера. Для этого нужно захватить прядь у корня, как бы провернуть ее в обратную от направления роста волос сторону и немного подержать. Проделай это со всеми волосами в прикорневой зоне (не забудь про термозащиту), избегая верхнего слоя, и результат тебя приятно удивит.

Если есть 5 минут — начес

Ты могла слышать, что начес — это старомодно, больно и вообще вредит волосам, так что лучше не надо. Но это смотря какой начес. Если у тебя удлиненная или отросшая челка, то немного начесать ее перед выходом из дома — святое дело. Это смотрится эффектно, почти не требует времени и украшает всех без исключения. Лайфхак: чтобы начес получался быстрым и незаметным, купи правильную расческу.

Если есть 3 минуты — пучок

Уже очень спешишь? Тогда сбрызни волосы укладочным спреем, как следует «взбей» их руками, а потом забери в свободный высокий пучок. Тогда уже через три минуты ты получишь классную укладку «в стиле моделей», с которой, может, не на прием к королеве, но на выход можно точно.

Если времени нет совсем — сухой шампунь