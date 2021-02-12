Пт, 12.02.2021
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Помада будет держаться весь день, если ты последуешь этой инструкции

Отпечаток помады на бокале. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Больше никаких отпечатков на бокале, испачканной одежды, следов на щеке милого, а твой любимый цвет всегда с тобой!

Визажист Nars Нико Лопес создал для popsugar.com гениальную и очень простую инструкцию, которая позволит тебе забыть о том, что на твоих губах помада. Ешь, пей, целуйся! 

1. Заштрихуй губы карандашом

Подбери карандаш тон в тон к помаде и аккуратно закрась всю поверхностью губ. Пусть тебя не смущает, что губы выглядят пересушенными, а тон лежит неровно. Это мы исправим позже.

2. Напудри губы

С помощью объемной кисти нанеси на всю поверхность губ рассыпчатую пудру. Немного «повбивай» ее в губы кончиками пальцев.

3. Нанеси помаду

Верхнюю губу прокрашивай от центра к уголкам, а нижнюю — справа налево и слева направо.

4. Снова напудри губы

Так же, кистью.

5. Повтори этапы с 1 по 4

Можешь даже дважды, если оттенок помады не слишком интенсивный. 

ВСЕ! Посылай воздушные поцелуи, пей шампанское или кофе, помада никуда не денется!

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