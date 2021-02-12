Помада будет держаться весь день, если ты последуешь этой инструкции
Больше никаких отпечатков на бокале, испачканной одежды, следов на щеке милого, а твой любимый цвет всегда с тобой!
Больше никаких отпечатков на бокале, испачканной одежды, следов на щеке милого, а твой любимый цвет всегда с тобой!
Визажист Nars Нико Лопес создал для popsugar.com гениальную и очень простую инструкцию, которая позволит тебе забыть о том, что на твоих губах помада. Ешь, пей, целуйся!
1. Заштрихуй губы карандашом
Подбери карандаш тон в тон к помаде и аккуратно закрась всю поверхностью губ. Пусть тебя не смущает, что губы выглядят пересушенными, а тон лежит неровно. Это мы исправим позже.
2. Напудри губы
С помощью объемной кисти нанеси на всю поверхность губ рассыпчатую пудру. Немного «повбивай» ее в губы кончиками пальцев.
3. Нанеси помаду
Верхнюю губу прокрашивай от центра к уголкам, а нижнюю — справа налево и слева направо.
4. Снова напудри губы
Так же, кистью.
5. Повтори этапы с 1 по 4
Можешь даже дважды, если оттенок помады не слишком интенсивный.
ВСЕ! Посылай воздушные поцелуи, пей шампанское или кофе, помада никуда не денется!