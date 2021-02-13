Древесные, цветочные или морские: какие ароматы подходят каждому знаку Зодиака?

Одни представители зодиакального круга хотят быть укутанными нежными запахами природы, свежестью моря, другие «согреваются» восточными и пряными нотами. Кто-то с помощью любимых духов подчеркивает свою индивидуальность, а кто-то ярким ароматом хочет обратить на себя внимание окружающих.

Древесные оттенки в парфюме подходят Козерогам, Тельцам и Девам. Гурманские «вкусные» ароматы, то есть напоминающие запах еды или напитков предпочитают Раки, Водолеи и Львы. Терпкие и интригующие восточные духи соблазняют Весов и Близнецов.

Водолеи и Девы чувствуют себя комфортно, используя цветочные одеколоны и туалетные воды. Источать ароматы экзотических фруктов по вкусу Козерогам, Львам и Стрельцам. Девы, Тельцы и Весы без ума от ванили. Зеленые ароматы, наполненные запахом трав, листвы и полевых цветов обожают Рыбы, Скорпионы и Львы.