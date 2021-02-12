Пт, 12.02.2021
3 мин для прочтения

Ожидание и реальность: что мужчины дарят женам, а что любовницам

Подарок от мужчины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Wday.ru выясняет, на кого мужчины готовы потратиться, а на ком экономят.

Неверные мужья тратят на любовниц больше денег, чем на жен? Почему женам мужчины дарят бытовые приборы, а любовницам — красивое белье и бриллианты?

Согласно исследованиям британских ученых, мужчины, у которых есть любовницы, готовы потратить на их подарки на 12 процентов больше, чем на сюрприз для жены. На вопрос о том, что именно они выбирают в качестве подарка для своих женщин, 89 процентов мужчин ответили, что любовницам они, как правило, дарят украшения. Женам подобный подарок выбирают лишь 42 процента мужей. Обычно типичным подарком для жены является что-то практичное и полезное для дома, и только 3 процента изменников покупают бытовые подарки любовницам.
 
«Разница в подарках, которые мужчины покупают любовницам и женам, отражает их разное отношение к роли этих женщин. Любовница для них чаще является своеобразным украшением их жизни, давая им секс и страсть без особой эмоциональной привязанности. Поэтому они получают менее практичные, пригодные лишь для украшения подарки», — объясняют английские исследователи.
 
Мнения людей

Мы прошерстили форумы и решили узнать, что думают люди на этот счет. Какие подарки дарят женам, а какие любовницам.

@Ингрид: «Этот миф возник потому, что одна любовница из 1000 действительно удостаивается дорогих подарков. Довелось мне присутствовать на банкете, где мне указали на женщину, шепнув: «Вот это любовница… Он ей аж квартиру подарил». Ближе к концу вечера эта женщина подошла ко мне и завела беседу. Между нами как-то очень быстро установился доверительный тон, и в какой-то момент она сказала мне: «Как же, подарил!!! Я эту квартиру, да и остальное по мелочи из него вытрясла, выгрызпа… Как хочешь назови, только пока мужчине нож к горлу не приставишь, он сам на что-то стоящее не расщедрится… »

Любовницы, которым дарят дорогие подарки, — это очень малая группа женщин, у которых хватает железа в характере, чтобы вытрясти из мужчины желаемое. Остальные 99% любовниц довольствуются более чем скромными знаками внимания (а порой и таковых не бывает)».

@Kvitka: «Как-то мне пришлось наблюдать забавную сцену. Возле женщин, торгующих цветами, притормозила машина: в канун Международного женского дня мужчины искали букетики. Вышедший из автомобиля молодой человек времени не терял: „Нужно два букетика: попроще и получше“. Торговки стали наперебой предлагать товар, из которого он выбрал парочку букетов: один обычный из мимоз и нарциссов, а второй с тепличными цветами и блестящей пленкой. „Чай, маме мимозы-то?“ — поинтересовалась наивная бабулька. „Мимозы жене, розы подруге“, — отрезал он и преспокойненько укатил в нависшем молчании».
 
@vova333: «Жена сама выбирает подарки. Идем в магазине, она видит, например, аэрогриль и говорит: „Купи мне, пусть будет подарок на 14 февраля“. Я и покупаю. А любовница никогда ничего не просит, максимум говорит: „Удиви меня!“, ну я и стараюсь изо всех сил ее порадовать, выбираю украшения или одежду».
 
@Хельга: «Если муж — моральный урод, то любовницам дороже дарит. И деньги дает, и ювелирку покупает, и в сексе их ублажает. А жена — просто удобная в хозяйстве вещь. Нормальный мужчина, конечно, больше старается для семьи».
 
@Almost Guru: »Самое дорогое нужно дарить жене. Я так думаю. Она растит детей, она ухаживает за домом и за мужем. И не может быть любовница дороже, чем жена».
 
@AАккк: »Я дарю одинаковые подарки, чтобы не заморачиваться. А еще ищу варианты, где второй товар со скидкой или вообще в подарок. Очень удобно».

Деньги на любовниц — это воровство у семьи

Анна Ток, социолог, психолог-консультант считает, что «наличие любовницы у женатого человека — это не норма. И вопрос того, что он дарит жене, а что любовнице, весьма и весьма второстепенный. Тут в первую очередь стоит задать вопрос: а почему эта любовница вообще существует и какие проблемы возникли в браке?
 
Уверена, что мнение о том, что мужчины больше денег тратят на подарки для любовниц, — это миф. Все зависит от того, кто из женщин для него больше значит и кем он сильнее дорожит. Если отношения в семье давно разладились и места романтики между мужем и женой не осталось, а любовница дарит новые эмоции и вкус к жизни, то, скорее всего, неверный муж будет вкладывать финансы в новую пассию, а благоверной сделает символический подарок. Ну а если же любовница воспринимается как временное увлечение, а семья для него — святое, тогда в приоритете будет супруга.
 

Если муж подарил вам чайник или сковородку, не набрасывайтесь на него с кулаками, это еще ничего не значит.

Возможно, он просто хозяйственный человек и примерный семьянин. Вспомните, что дарили ему вы? Носки? Гель для бритья? Может, стоит начать с себя и думать о романтических подарках? Сделайте ему сюрприз, пригласив на романтический ужин, или организуйте поездку на выходные в загородный отель. Эти места, как-никак, не располагают к тому, чтобы дарить бытовую технику».

НАВЕРХ
Back