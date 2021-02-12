Ожидание и реальность: что мужчины дарят женам, а что любовницам
Wday.ru выясняет, на кого мужчины готовы потратиться, а на ком экономят.
Wday.ru выясняет, на кого мужчины готовы потратиться, а на ком экономят.
Неверные мужья тратят на любовниц больше денег, чем на жен? Почему женам мужчины дарят бытовые приборы, а любовницам — красивое белье и бриллианты?
Мы прошерстили форумы и решили узнать, что думают люди на этот счет. Какие подарки дарят женам, а какие любовницам.
Любовницы, которым дарят дорогие подарки, — это очень малая группа женщин, у которых хватает железа в характере, чтобы вытрясти из мужчины желаемое. Остальные 99% любовниц довольствуются более чем скромными знаками внимания (а порой и таковых не бывает)».
Деньги на любовниц — это воровство у семьи
Если муж подарил вам чайник или сковородку, не набрасывайтесь на него с кулаками, это еще ничего не значит.
Возможно, он просто хозяйственный человек и примерный семьянин. Вспомните, что дарили ему вы? Носки? Гель для бритья? Может, стоит начать с себя и думать о романтических подарках? Сделайте ему сюрприз, пригласив на романтический ужин, или организуйте поездку на выходные в загородный отель. Эти места, как-никак, не располагают к тому, чтобы дарить бытовую технику».