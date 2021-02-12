Ожидание и реальность: что мужчины дарят женам, а что любовницам

Мы прошерстили форумы и решили узнать, что думают люди на этот счет. Какие подарки дарят женам, а какие любовницам.

@Ингрид: «Этот миф возник потому, что одна любовница из 1000 действительно удостаивается дорогих подарков. Довелось мне присутствовать на банкете, где мне указали на женщину, шепнув: «Вот это любовница… Он ей аж квартиру подарил». Ближе к концу вечера эта женщина подошла ко мне и завела беседу. Между нами как-то очень быстро установился доверительный тон, и в какой-то момент она сказала мне: «Как же, подарил!!! Я эту квартиру, да и остальное по мелочи из него вытрясла, выгрызпа… Как хочешь назови, только пока мужчине нож к горлу не приставишь, он сам на что-то стоящее не расщедрится… »

Любовницы, которым дарят дорогие подарки, — это очень малая группа женщин, у которых хватает железа в характере, чтобы вытрясти из мужчины желаемое. Остальные 99% любовниц довольствуются более чем скромными знаками внимания (а порой и таковых не бывает)».

@Kvitka: «Как-то мне пришлось наблюдать забавную сцену. Возле женщин, торгующих цветами, притормозила машина: в канун Международного женского дня мужчины искали букетики. Вышедший из автомобиля молодой человек времени не терял: „Нужно два букетика: попроще и получше“. Торговки стали наперебой предлагать товар, из которого он выбрал парочку букетов: один обычный из мимоз и нарциссов, а второй с тепличными цветами и блестящей пленкой. „Чай, маме мимозы-то?“ — поинтересовалась наивная бабулька. „Мимозы жене, розы подруге“, — отрезал он и преспокойненько укатил в нависшем молчании».

@vova333: «Жена сама выбирает подарки. Идем в магазине, она видит, например, аэрогриль и говорит: „Купи мне, пусть будет подарок на 14 февраля“. Я и покупаю. А любовница никогда ничего не просит, максимум говорит: „Удиви меня!“, ну я и стараюсь изо всех сил ее порадовать, выбираю украшения или одежду».

@Хельга: «Если муж — моральный урод, то любовницам дороже дарит. И деньги дает, и ювелирку покупает, и в сексе их ублажает. А жена — просто удобная в хозяйстве вещь. Нормальный мужчина, конечно, больше старается для семьи».

@Almost Guru: »Самое дорогое нужно дарить жене. Я так думаю. Она растит детей, она ухаживает за домом и за мужем. И не может быть любовница дороже, чем жена».

@AАккк: »Я дарю одинаковые подарки, чтобы не заморачиваться. А еще ищу варианты, где второй товар со скидкой или вообще в подарок. Очень удобно».

Деньги на любовниц — это воровство у семьи