Зачем в советских квартирах делали окно из ванной на кухню

Окно из туалета в кухню

Кто-то их закрашивал краской в тон стенам, кто-то закладывал. И так поступали многие счастливые обладатели отдельного жилья в домах советской постройки. Ведь назначение этого «архитектурного излишества» было для большинства тайной за семью печатями.

Впрочем, в домах дореволюционной постройки такие окошки тоже встречаются. Вспомните хотя бы «Собачье сердце» Булгакова. Когда Шариков заперся в ванной, его спасали через то самое окно со стороны кухни. Так что списать все только на фантазии советских строителей не получится.

Версий, пытающихся объяснить эту архитектурную странность, множество. И не все они выдерживают критики. Как, например, предположение, что благодаря застекленному проему газовое оборудование в случае аварии и взрыва в квартире не повредит стену, а ударная волна просто вынесет окно. На самом деле тонкие межкомнатные стены мощный взрыв газа не выдержат — хоть с окном, хоть без.

Забота о психологическом комфорте жильцов, равно как и визуальное расширение пространства — тоже из области фантастики. Советские архитекторы, а также разработчики всевозможных нормативов об этом если и думали, то в последнюю очередь.

Одна из правдоподобных версий — борьба с туберкулезом. В начале и середине XX века эта напасть была похлеще нынешней пандемии коронавируса. Темные влажные помещения — идеальная среда для размножения палочки Коха, возбудителя туберкулеза. А вот ультрафиолет для нее губителен. Потому-то и появились санитарные нормы, регулирующие обеспечение инсоляцией (освещение прямыми солнечными лучами) жилых зданий. Правда, речь в них шла о жилых комнатах и кухнях, а не о ванных. А вскоре ученые нашли и более действенные способы борьбы с болезнью.

Впрочем, эта версия отчасти верна. Окно в ванной сделали, чтобы дополнительно проветривать это небольшое помещение. Предполагалось, что это поможет избежать сырости и плесени.