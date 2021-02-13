Молодость VS уход: каких процедур не требует юная кожа

Слишком активная забота о коже может не только принести проблемы, которые не свойственны данному возрасту, но и серьезно сказаться на бюджете. Важно четко определиться с набором подходящих процедур для конкретного возраста и уже постепенно переходить к тяжелой артиллерии, о том, как грамотно следить за молодой кожей мы и решили сегодня поговорить.

Особенности кожи до 25 лет

Как известно, формирование организма происходит до 25 лет, после чего начинается постепенное снижение активности всех систем, когда все органы нуждаются в поддержке, а кожа на всякий случай — самый большой по площади орган. Очень часто юная кожа не отличается идеальной чистотой, причиной нередко становится неустойчивый гормональный фон — в результате молодые женщины вынуждены бороться с покраснениями и камедонами разных типов. В этой ситуации косметолог может помочь чистками и легкими кислотными пилингами. Инъекционные процедуры используются только в редких случаях, когда, допустим, невозможно справиться с акне очищением и увлажнением. К сожалению, девушки в возрасте 20—25 решаются на кардинальные перемены во внешности или же просят своего косметолога провести процедуры, которые совсем не нужны молодой коже: речь идет, как вы могли догадаться, о ботоксе. В основном дерматологи и косметологи назначают «уколы красоты» после 45 лет, и то только по серьезным показаниям в виде глубоких морщин, которые «не берут» глубокие пилинги.

О чем стоит задуматься уже после 25 лет

Здесь происходит мало изменений в графике ухода, подобранном вашим косметологом, однако важно понимать, что процессы обновления клеток постепенно замедляются, а значит специалист должен аккуратнее относиться к проведению той или иной процедуры, так как процесс заживления в случае неудачного пилинга будет проходить дольше и не факт, что после ожога не останется следа, будьте внимательны к тому, что косметолог делает с вашим лицом. Также, чтобы снизить вероятность механического повреждения, косметолог переходит от механической к ультразвуковой чистке — она намного легче переносится кожей и вы можете не беспокоиться, что на лице останутся следы в ближайшие дни.

Немного за 30