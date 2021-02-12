Пять главных ошибок в приготовлении картофельного пюре

Мы собрали пять самых частых ошибок, из-за которых воздушное пюре превращается в невнятную кашу — а вы их делали?

Размер имеет значение

Нарезать картошку нужно строго одинаковыми кусочками, иначе одни уже разварятся, а другие останутся сырыми внутри. В результате пюре будет и водянистым, и с комочками. Есть соблазн нарезать картошку кубиками помельче, чтоб она быстрее сварилась, но это тоже ошибка: мелкие кусочки впитают в себя больше воды. Да, пюре снова получится водянистым. Толщина картофельного кубика должна быть не меньше двух пальцев.

Цвет — тоже

Сорт картошки тоже важен. Та, что с красной кожурой, лучше подходит для жарки, при варке она разваливается на кусочки. Клубни с желтой мякотью в готовом виде выглядят просто потрясающе, но превращать их в пюре довольно сложно, чаще остаются комочки. А вот белая картошка идеальна для пюре: в ней больше всего крахмала, она хорошо впитывает молоко, сливки, масло, которые делают готовое блюдо еще вкуснее. И толочь ее гораздо легче.

Жарче — не значит лучше

Варить картошку нужно на среднем огне, избегая сильного кипения. Иначе сверху клубни начнут развариваться, а в середине будут еще сырыми. На картофелинах появятся трещины, а кипящая вода будет буквально смывать верхний слой. В итоге вы получите мутный бульон и недоваренно-переваренную картошку.

Класть картошку, кстати, нужно в холодную воду, а солить ее — сразу после закипания.

Тайминг — всему голова

Готовую картошку нельзя оставлять в воде, ее нужно сразу же слить. А потом оставить кастрюлю в покое минут на пять, чтобы картошка «отдохнула». И только потом браться за толкушку или блендер. Если же прождать слишком долго, картошка остынет, и толочь ее будет сложнее. Вы наверняка получите комочки вместо воздушности. Если вы делаете пюре блендером или в комбайне, не перестарайтесь. Тут действует тот же принцип, что и с приготовлением теста: если взбивать слишком долго, получится липкая забитая масса.

Измеряем температуру

В пюре обычно добавляют яйца, молоко или сливки и сливочное масло. Только тогда оно имеет право так называться, иначе это просто толченая картошка. Так вот, все эти ингредиенты-добавки нужно достать из холодильника заранее, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Иначе картошка плохо их впитает, пюре потеряет во вкусе и аромате. Кстати, есть мнение, что добавление яиц в пюре делает готовое блюдо жестче. Но это на любителя.

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