Какие предметы нужно иметь в доме к 14 февраля, чтобы привлечь любовь

Все мы знаем, что многие предметы в доме могут нести определенный энергетический смысл и заряжать пространство на разные события. Все, чем мы себя окружаем, так или иначе несет какой-то заряд. Сегодня мы поговорим о том, какие предметы стоит иметь в доме, чтобы держать в гармонии ваши отношения и привлекать любовь. В этом нам поможет шаманка Кажетта Ахметжанова.

Цветы

Дома стоит держать только живые цветы, которые вы лично купили в магазине. Они могут быть красными или белыми. Оба цвета прекрасно зарядят вас и ваш дом на любовь. Цветы в вазах лучше всего ставить на стол в гостиной, либо на кухне — это будет приносить умиротворение и полное спокойствие. Цветы в горшках нежелательно ставить в спальне и у изголовья кроватей, лучше всего поставить их на подоконник на кухне. Если вам подарили цветы, то не приносите домой те, которые имеют слишком едкий запах, так как им под силу избавить дом от энергии любви. Речь тут идет, к примеру, о лилиях. Также не стоит разделять цветы из букетов. Если в букете есть определенное количество цветов, то желательно так и оставлять их в вазах.

Нож

Тупые ножи, а именно красивые декоративные ножи ручной работы с ручками и узорами, помогут принести в ваш дом красоту и любовь. Если у вас бывают ссоры, то такие предметы устраняют весь негатив между супругами. Если у вас плохое самочувствие, а в семье частые скандалы, уберите такой нож под кровать на несколько дней — это поможет вам отсечь энергию зла и прекратить ссоры между супругами или влюбленными.

Парные статуэтки или предметы интерьера

Неважно, какие предметы у вас стоят в доме, самое главное, чтобы они были парными. Статуэтки, талисманы, вазы — все что угодно должно быть у вас в двух экземплярах. Необязательно одинаковые, но дополняющие друг друга. Это относится и к картинам, на которых желательно иметь 2-х персонажей. Если это предметы из стекла или фарфора, смело располагайте их в спальне, и они быстро помогут вам найти вторую половинку.

Натуральные камни

Это необязательно драгоценные камни, кольца или серьги. Это могут быть предметы, сделанные из камня или просто декоративные камни. Все это вытягивает негативную энергию и способствует привлечению в дом и в ваши отношения всего живого и доброго. Все эти предметы несут силу притяжения, поэтому все плохое, что может быть вокруг вас, легко устранить с помощью натурального камня. Такие камни вы можете найти и самостоятельно: купить в магазине, подобрать на море, в лесу, обрести в каких-либо поездках. Единственный момент: не стоит брать в подарок камни, которыми раньше пользовался кто-то другой.



