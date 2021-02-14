Что любовь к черной одежде говорит о вашей личности

Когда дело доходит до моды, то вы обнаружите, что черный – это единственный цвет, который остается модным всегда и в любую эпоху. Стоит вам надеть одежду черного цвета, и вы начинаете видеть аристократично, загадочно, таинственно, элегантно и круто.

Но… что подобная любовь к черной одежде говорит о вашей личности? На самом деле ваша любовь к черному действительно способна очень многое рассказать о вас – причем зачастую такое, о чем вы и сами не подозреваете.

Мы любим черное

«Вы можете носить черное когда угодно. Вы можете носить черное в любом возрасте. Вы можете надеть его практически на любое мероприятие», – Кристиан Диор.

Черный – это очень популярный цвет в одежде, и всегда был таким. Но что именно мотивирует нас на то, чтобы носить черное, и только черное? Для начала, ваша привязанность к черному цвету действительно может быть вызвана особенностями характера, а также несколькими другими факторами, вроде образования, социального происхождения, экономического статуса, жизненного опыта и окружения.

Что же касается мира моды, то тут черный – это цвет, с которым просто нельзя ошибиться. Неважно, надеваете ли вы черный костюм для деловой встречи или черное платье для официального приема, черный все равно остается универсальным цветом, подходящим для самого разного настроения и жизненных ситуаций.

С черным цветом ассоциируется определенная аура уверенности и таинственности. Он скрывает то, что нужно скрыть, и поглощает в себя другие цвета, пытающиеся его перещеголять. И, так как черный цвет не привлекает к себе лишнего внимания, то стоит вам надеть одежду черного цвета, и вы начинаете выглядеть очень профессионально и элегантно.

Впрочем, люди, носящие черную одежду, чаще всего носят ее потому, что она им нравится, а не для того, чтобы кого-то впечатлить. А еще это говорит о том, что они ценят свое личное пространство, довольно скрытны и стоят несколько в стороне от общества.

Черный цвет – просто секси

«Вы можете заказать машину любого цвета, если только это черный», – Генри Форд.

Черный цвет нравится многим людям. Но почему вам хочет носить черную одежду практически постоянно? Есть люди, которые носят черное, чтобы казаться стройнее, или для того, чтобы выглядеть более профессионально. Но мы сейчас говорим вовсе не об этом. Многие люди предпочитают носить черное в большей части жизненных ситуаций просто потому, что это лучше всего помогает нам проявлять вовне наши личности и чувство идентичности. Так что же, спросите вы, мы пытаемся сказать окружающему миру?