Что любовь к черной одежде говорит о вашей личности

2. Вы – высокоэмоциональная личность
Вы используете черный цвет в качестве инструмента для того, чтобы показать всему миру, что вас не особо волнует чужое мнение. Но на самом деле под внешней черной оболочкой скрывается крайне чувственная и эмоциональная личность. Вы привыкли скрывать свои слабые стороны и делать вид, будто вам все нипочем.
3. Вы активны и целеустремлены
Если вы чаще выбираете для себя черную одежду, чем одежду других цветов, это говорит о том, что вы целеустремленная личность, способная мотивировать саму себя, и активно движущаяся к своим целям. Кроме того, благодаря всему этому вы известны, как надежный и достойный доверия человек.
4. Вы пытаетесь защитить себя
Психологи считают, что люди, предпочитающие в одежде черный цвет, зачастую пытаются скрыть свои истинные эмоции, и делают все, чтобы не сближаться с окружающими, и не давать им возможность сделать им больно в эмоциональном плане.
5. Вам нравится сила и власть
Ваша склонность носить одежду черного цвета часто является свидетельством вашей жажды большей силы и власти над собой и окружающими. Вам нравится казаться сильнее и влиятельнее, чем вы являетесь на самом деле, и вы всегда стараетесь оказаться на первом месте в любой интересующей вас области.
6. Вы – очень серьезная личность
Вы всегда были очень серьезной и прямолинейной личностью. Вы всегда стараетесь успешно и в срок выполнять порученные вам задания, и всегда знаете, как добиваться желаемого. Однако вам может быть непросто расслабиться и просто наслаждаться жизнью.
7. Вы знаете, чего вы хотите
Вы всегда четко определяете свои цели, и знаете, по какому пути можно быстрее всего до них добраться. Таким образом, вы редко чувствуете себя потерянными, и благодаря этому действительно достигаете своих целей быстрее.
8. Вы кажетесь другим людям угрожающими
Нравится вам это или нет, но другим людям ваша личность кажется весьма давящей и угрожающей. Так как вы отличаетесь сильной и прямолинейной личностью, само ваше присутствие на подсознательном уровне кажется некоторым людям угрозой. Однако на самом деле вы вполне можете носить черную одежду потому, что вам кажется, что вы недостаточно сильны, и хотите изменить то, как вы выглядите для окружающих.
Вы – независимая личность, и гордитесь своей работой и достижениями. В вас чувствуется бунтарская натура, и вам не очень-то нравится просить о помощи кого бы то ни было. А еще вы ненавидите, когда вам говорят, что вы должны или не должны делать, и терпеть не можете подчиняться авторитетным личностям.
10. Вы держите все в себе
Вам хочется, чтобы то, что является для вас личным, личным и оставалось. Границы личного пространства для вас очень важны, и вы стараетесь всегда стоять наособицу от всех остальных. Вокруг того, кто вы на самом деле, что вы думаете и чувствуете всегда была определенная атмосфера таинственности. И это лишь прибавляет вам шарма.
«Я перестану носить черное, когда изобретут цвет темнее», – Венсдей Аддамс.
На самом деле черный – это очень сексуальный цвет, и он уже очень давно является одним из лучших вариантов для вашего гардероба (неважно, кто вы – парень или девушка). Черный никогда не выходит из моды, его можно носить в любое время года, и, кто бы что вам не говорил, в нем вы всегда выглядите круто.
Так что, если вам нравится носить черное, и только черное, это означает, что вы привлекательны, уверены в себе, чувственны и умны. Так что не сдерживайтесь, и идите вперед по жизни в черном, как вы всегда и делали.
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