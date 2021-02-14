Пн, 15.02.2021
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Что любовь к черной одежде говорит о вашей личности

ФОТО: Shutterstock

Возможно, вы именно из тех людей, которые при любых обстоятельствах носят только черное? Вы не можете даже представить себя в одежде другого цвета? Если это так, то на это есть серьезная причина. Черный цвет – это цвет силы, пишет Cluber.com.ua.

Когда дело доходит до моды, то вы обнаружите, что черный – это единственный цвет, который остается модным всегда и в любую эпоху. Стоит вам надеть одежду черного цвета, и вы начинаете видеть аристократично, загадочно, таинственно, элегантно и круто.

Но… что подобная любовь к черной одежде говорит о вашей личности? На самом деле ваша любовь к черному действительно способна очень многое рассказать о вас – причем зачастую такое, о чем вы и сами не подозреваете.

Мы любим черное

«Вы можете носить черное когда угодно. Вы можете носить черное в любом возрасте. Вы можете надеть его практически на любое мероприятие», – Кристиан Диор.

Черный – это очень популярный цвет в одежде, и всегда был таким. Но что именно мотивирует нас на то, чтобы носить черное, и только черное? Для начала, ваша привязанность к черному цвету действительно может быть вызвана особенностями характера, а также несколькими другими факторами, вроде образования, социального происхождения, экономического статуса, жизненного опыта и окружения.

Что же касается мира моды, то тут черный – это цвет, с которым просто нельзя ошибиться. Неважно, надеваете ли вы черный костюм для деловой встречи или черное платье для официального приема, черный все равно остается универсальным цветом, подходящим для самого разного настроения и жизненных ситуаций.

С черным цветом ассоциируется определенная аура уверенности и таинственности. Он скрывает то, что нужно скрыть, и поглощает в себя другие цвета, пытающиеся его перещеголять. И, так как черный цвет не привлекает к себе лишнего внимания, то стоит вам надеть одежду черного цвета, и вы начинаете выглядеть очень профессионально и элегантно.

Впрочем, люди, носящие черную одежду, чаще всего носят ее потому, что она им нравится, а не для того, чтобы кого-то впечатлить. А еще это говорит о том, что они ценят свое личное пространство, довольно скрытны и стоят несколько в стороне от общества.

Черный цвет – просто секси

«Вы можете заказать машину любого цвета, если только это черный», – Генри Форд.

Черный цвет нравится многим людям. Но почему вам хочет носить черную одежду практически постоянно? Есть люди, которые носят черное, чтобы казаться стройнее, или для того, чтобы выглядеть более профессионально. Но мы сейчас говорим вовсе не об этом. Многие люди предпочитают носить черное в большей части жизненных ситуаций просто потому, что это лучше всего помогает нам проявлять вовне наши личности и чувство идентичности. Так что же, спросите вы, мы пытаемся сказать окружающему миру?

В соответствии с результатами опроса, недавно проведенное в Великобритании одним из крупнейших онлайн-магазинов одежды Buytshirtsonline, его клиенты считают черный одним из лучших цветов из всех доступных вариантом, и связывают его с такими позитивными чертами, как:

  • Привлекательность
  • Чувственность
  • Уверенность в себе
  • Интеллектуальность

Хотя некоторые люди и воспринимают черный цвет в качестве мрачного цвета, навевающего мысли о тлене, прахе и смерти, большая часть опрошенных считает черный очень сильным цветом. Люди в черном, по их мнению, выглядят более серьезными и надежными. Авторы вопроса пришли к выводу, что если вы хотите оставить хорошее первое впечатление, будь то на первом свидании или на собеседовании, то лучше всего выбрать стильную одежду черного цвета.

Почему?

Да потому, что черный цвет помогает нам выглядеть увереннее в себе, способнее и более достойными доверия.

Вот что показали результаты опроса, о котором мы говорили чуть выше:

  • Более 56 процентов респондентов предпочитают черный цвет в одежде, считая его цветом уверенности в себе.
  • Черный цвет в одежде предпочитают примерно 64 процента мужчин, и то же самое можно сказать о 48 процентов женщин.

Также в итоговых материалах отчета сказано следующее: «Практически все участники опроса считают, что черный цвет стоит у них на первом или втором месте в списке цветов, ассоциирующихся у них с хорошими чертами личности (к примеру, уверенностью в себе, интеллектом и сексуальностью), и практически не ассоциируется с плохими чертами личности (высокомерием и надменностью).

Кроме того, там сказано следующее: «Опрошенные люди уверены, что черный цвет – это цвет, который стоит надевать, когда вы пытаетесь кого-то впечатлить, убедить или очаровать. Человеку, одетому в черную одежду, хочется доверять – порою настолько, что вы отдадите ему все свои накопления, да еще и будете благодарить его за то, что он оказал вам честь, и взял у вас деньги».

Для того, чтобы любить черный цвет, вам вовсе не нужно быть готом, или вращаться в мире моды. Если вы умны, сексуальны и уверены в себе, то нет ничего странного, что вас тянет к этому прекрасному цвету, словно магнитом. Черный цвет – это самый успокаивающий, чувственный, смелый, роскошный и поддерживающий уверенность в себе цвет в мире.

Что это говорит о вас

«Черный цвет всегда элегантный. Это самый полный и завершенный цвет во всем мире, так как он состоит из всех цветов в палитре», – Риккардо Тиши.

Черная одежда помогает вам переместить фокус внимания окружающих людей с внешности на вашу личность. Когда вы надеваете черную одежду, люди начинают воспринимать вас более чувственными, целеустремленными, амбициозными и успешными. Считается, что люди, в основном носящие черное, высокоэмоциональны, но при этом они хорошо умеют скрывать собственные чувства.

Вот лишь некоторые наиболее распространенные черты характера людей, которым нравится носить черную одежду:

1. Вы уверены в себе

Черный цвет – это цвет храбрости и прямоты. Он говорит о том, что вы настолько уверены в своем внешнем виде, что не чувствуете необходимости в том, чтобы привлекать к себе чужое внимание или казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Раз приняв решение, вы не отступаете от него. Вы самодостаточны, знаете себе цену и элегантны.

2. Вы – высокоэмоциональная личность

Вы используете черный цвет в качестве инструмента для того, чтобы показать всему миру, что вас не особо волнует чужое мнение. Но на самом деле под внешней черной оболочкой скрывается крайне чувственная и эмоциональная личность. Вы привыкли скрывать свои слабые стороны и делать вид, будто вам все нипочем.

3. Вы активны и целеустремлены

Если вы чаще выбираете для себя черную одежду, чем одежду других цветов, это говорит о том, что вы целеустремленная личность, способная мотивировать саму себя, и активно движущаяся к своим целям. Кроме того, благодаря всему этому вы известны, как надежный и достойный доверия человек.

4. Вы пытаетесь защитить себя

Психологи считают, что люди, предпочитающие в одежде черный цвет, зачастую пытаются скрыть свои истинные эмоции, и делают все, чтобы не сближаться с окружающими, и не давать им возможность сделать им больно в эмоциональном плане.

5. Вам нравится сила и власть

Ваша склонность носить одежду черного цвета часто является свидетельством вашей жажды большей силы и власти над собой и окружающими. Вам нравится казаться сильнее и влиятельнее, чем вы являетесь на самом деле, и вы всегда стараетесь оказаться на первом месте в любой интересующей вас области.

6. Вы – очень серьезная личность

Вы всегда были очень серьезной и прямолинейной личностью. Вы всегда стараетесь успешно и в срок выполнять порученные вам задания, и всегда знаете, как добиваться желаемого. Однако вам может быть непросто расслабиться и просто наслаждаться жизнью.

7. Вы знаете, чего вы хотите

Вы всегда четко определяете свои цели, и знаете, по какому пути можно быстрее всего до них добраться. Таким образом, вы редко чувствуете себя потерянными, и благодаря этому действительно достигаете своих целей быстрее.

8. Вы кажетесь другим людям угрожающими

Нравится вам это или нет, но другим людям ваша личность кажется весьма давящей и угрожающей. Так как вы отличаетесь сильной и прямолинейной личностью, само ваше присутствие на подсознательном уровне кажется некоторым людям угрозой. Однако на самом деле вы вполне можете носить черную одежду потому, что вам кажется, что вы недостаточно сильны, и хотите изменить то, как вы выглядите для окружающих.

9. Вы независимы

Вы – независимая личность, и гордитесь своей работой и достижениями. В вас чувствуется бунтарская натура, и вам не очень-то нравится просить о помощи кого бы то ни было. А еще вы ненавидите, когда вам говорят, что вы должны или не должны делать, и терпеть не можете подчиняться авторитетным личностям.

10. Вы держите все в себе

Вам хочется, чтобы то, что является для вас личным, личным и оставалось. Границы личного пространства для вас очень важны, и вы стараетесь всегда стоять наособицу от всех остальных. Вокруг того, кто вы на самом деле, что вы думаете и чувствуете всегда была определенная атмосфера таинственности. И это лишь прибавляет вам шарма.

Лучше черного нет ничего

«Я перестану носить черное, когда изобретут цвет темнее», – Венсдей Аддамс.

На самом деле черный – это очень сексуальный цвет, и он уже очень давно является одним из лучших вариантов для вашего гардероба (неважно, кто вы – парень или девушка). Черный никогда не выходит из моды, его можно носить в любое время года, и, кто бы что вам не говорил, в нем вы всегда выглядите круто.

Так что, если вам нравится носить черное, и только черное, это означает, что вы привлекательны, уверены в себе, чувственны и умны. Так что не сдерживайтесь, и идите вперед по жизни в черном, как вы всегда и делали.


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