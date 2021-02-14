Психолог назвала ТОП-5 главных страхов мужчин в отношениях

Неопределенность в глазах и поведении любимого мужчины может говорить о его сомнениях насчет перспективности отношений. Зачастую развиваться в союзе с женщиной представителям сильного пола мешают страхи, которые совершенно не связаны с личностью или поведением избранницы. Об этом рассказала интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова.

По мнению эксперта, даже когда все складывается прекрасно, и оба партнера очевидно полны чувств и положительных эмоций, идиллию могут нарушить пресловутые негативные установки. Мужчина тут же становится холодным и сдержанным, что озадачивает его спутницу. Возможно, зная о наиболее распространенных страхах кавалеров, девушкам будет проще найти повод для продуктивного обсуждения с партнером проблем на любовном фронте.

Страх потерять свободу

Мысль о том, что он станет рабом желаний женщины, может буквально наводить ужас на мужчину. Существует стереотип, что ни к чему хорошему серьезные отношения привести не могут, так как они лишают парней индивидуальности, права выбора, собственного мнения и вообще превращают, как говорится, в тряпку.

«Самый большой мужской пунктик в отношениях — это страх потерять свою свободу, с чем, собственно и ассоциируются у многих мужчин серьезные отношения. Как будто он полностью перестает располагать своей персоной в связи с наличием второй половины и необходимостью удовлетворять ее капризы». — отмечает Ольга Адрианова.

Отсутствие доверия

Недоверие к женщине как к представительнице вида — проблема многих мужчин. Чаще всего такое отношение к прекрасному полу возникает после череды неудачных романов. Особенно травмирует пережитый опыт измены возлюбленной, но порой достаточно одного болезненного разрыва, чтобы сделать субъективный вывод — все женщины ненадежны.

«Опыт неудачных прошлых отношений заставляет его пристально и с подозрением приглядываться к своей новой избраннице. Ему не хочется снова разочароваться и по частям собирать свое разбитое сердце», — добавляет психолог.

Бедный мужчина = недостойный кавалер

В современном мире не принято быть нежным поэтом без копейки в кармане. Это не значит, что таких не существует, но вряд ли они становятся объектом вожделения большого количества потенциальных невест. В связи с этим у многих появляются комплексы.

«Отсутствие денег — слабое мужское место. Очень многие мужчины любят окутывать заботой и одаривать подарками, чтобы только увидеть счастливую улыбку на ее лице. А скупые мужчины в большинстве своем считают это необходимой, но бесполезной тратой, в связи с чем остаются одиноки долгие годы», — отмечает Адрианова.

Страх перед ответственностью

Некоторые мужчины, уверена эксперт, просто не готовы отвечать за кого-то кроме себя. Они не всегда способны самостоятельно справиться с жизненными трудностями, поэтому предпочитают одиночное плавание — оберегать попутчика им некогда и незачем. Кроме того, вокруг столько красивых женщин с гораздо более скромными требованиями» Одна только мысль о женитьбе, детях и каком-то совместном будущем с избранницей наводит панику на таких мужчин.

Я ее недостоин

Еще один распространенный страх представителей сильного пола — вероятность разочарования в нем любимой женщины.

«Наличие комплексов вместе с влюбленностью — это такая ядерная смесь, которая заставляет мужчину казаться лучше, чем он есть на самом деле, в начале отношений. И, когда отношения становятся достаточно серьезными, ему страшно открыться на самом деле, потому что он боится ее потерять», — поясняет Ольга.

Как верно заметила психолог, любовь — это чувство, которым надо исключительно наслаждаться. Переживания из-за собственной неуверенности нужно учиться преодолевать. При этом, если мужчина не готов к серьезным отношениям, не стоит его торопить. Он, как и полная надежд женщина, имеет право на выбор. Разрешить непростую ситуацию поможет только доверительное общение. Самое главное в отношениях — умение честно обсуждать свои мысли и страхи.



