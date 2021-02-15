Инсайдер рассказал, как протекает вторая беременность Меган Маркл

С новостями о беременности супруги не спешили. В прошлом году Меган пережила выкидыш, поэтому, очевидно, они хотели убедиться, что с их будущим малышом и его мамой будет все в порядке.

Как рассказал инсайдер, несмотря на потерю ребенка, герцогиня спокойно относится к своей беременности и отлично себя чувствует.

Меган чувствует себя великолепно, она счастлива и здорова. Меган и Гарри в восторге от того, что у Арчи появится брат или сестра, и они на седьмом небе от счастья, что их семья станет больше, 1

— поделился источник.

Он добавил, что супруги планировали еще детей, и теперь их мечта стала явью.

Они с радостным волнением ждут появления малыша на свет. Ребенок должен родиться в конце весны, 1

— сказал он.

Инсайдер добавил, что, несмотря на то что некоторым парам непросто воспитывать двоих детей с такой маленькой разницей в возрасте, Гарри и Меган привыкли к многозадачности и не собираются нанимать нянь — на помощь им всегда готова прийти мама герцогини Дория Рэгланд.

Ей очень нравится быть бабушкой и присматривать за Арчи, 1

— поделился источник.

Гарри, по его словам, с нетерпением ждет дня, когда он станет отцом во второй раз. По словам друзей герцога Сассекского, его переполняло чувство гордости, когда он делился с ними радостными новостями.



