ТОП-5 знаков Зодиака, представительницы которых станут мамами в 2021 году

Так, по словам экспертов, сотни тысяч семей могут ожидать прибавления. Уникальное чувство материнства испытают представительницы сразу пяти знаков Зодиака!

Романтичные Тельцы могут увидеть долгожданные «две полоски» уже осенью 2021-го. Малыш (а может и несколько!) принесет много счастья семьям этих женщин. Правда, рассказать об интересном положении всем и сразу они вряд ли захотят. Желание стать матерями было столь велико, что Тельцам будет важнее в полной мере насладиться ощущениями наедине с собой.

Расчетливые Раки, хоть и не планировали беременности, но тоже могут начать готовиться к прибавлению. Понимая, что за окном процветает кризис, они хотели максимально сконцентрироваться на работе. Но Вселенная апеллирует к другим фактам: рожденные под знаком Рака женщины могут стать поистине счастливыми только при наличии детей. А проблемы… Все они так незначительны по сравнению с новым статусом.

И подумать не могли о рождении малышей в пандемию и чувствительные Девы. Но прекрасные новости о пополнении ожидают их уже в ближайшие месяцы. Астрологи предостерегают представительниц этого знака от чрезмерной эмоциональности и переживаний: и денег, и других ресурсов вполне хватит, чтобы дать малышу необходимое.

Погруженных в заботы Стрельцов ожидает сразу несколько сюрпризов. Вторая половинка может спонтанно предложить незабываемое путешествие, в котором и получится зачать ребенка. Подготовка к рождению наследника будет довольно хлопотной, однако уже впервые месяцы после его появления на свет режим восстановится, а маме с папой останется лишь наслаждаться новыми или давно забытыми ощущениями.

По-настоящему шокирует весть о рождении малыша ветреных Водолеев. Но этот сюрприз будет крайне приятным: благодаря «двум полоскам» представительницы этих знаков с возлюбленными наконец решаться на переезд в дом мечты. Намечаются также положительные сдвиги в карьере. Однако астрологи предупреждают: чтобы не было проблем в будущем, беременным Водолеям следует все-таки как можно больше отдыхать, пишет Signorinа.ru.



