Пн, 15.02.2021
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Пора худеть: ТОП-6 самых опасных диет

Диета. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Если в твоем планере стояла напомниалочка "похудеть к новому году", то сейчас настало самое время ставить себе новую цель — похудеть к лету. И на этом моменте приходит мысль "О! Сяду-ка я на диету". А на какую? Ведь их так много, и кажется, что каждый день, появляется все новая и новая диета, которая обещает тебе быстро, просто и надолго избавиться от лишних килограммов, пишет Lady.tochka.

Но как бы ни так. Есть перечень диет, которые соблюдать крайне не рекомендуется. Чтобы ты случайно не выбрала "не ту самую" диету, вот подборка самых опасных диет. 

Карнивор-диета

Диета для настоящих хищниц. Эта диета сейчас на пике популярности в США и Европе и уверенными шагами идет к нам. Принцип этой диеты — веганам тут не место. Или ешь мясо на первое, второе и на десерт. Ну здорово же, особенно если ты любительница мяса. 

Карнивор диета обещает тебе быстро распрощаться со зловещим лишними килограммами, так как в условиях дефицита углеводов организм перестраивается и получает энергию из жиров — все очень просто.

В рацион допускается абсолютно любое мясо и чем жирнее — тем лучше. Необходимо исключить овощи, фрукты, злаки, грибы, бобовые и орехи.  Что касается порций, то можно не стесняться и не скромничать — допустимы любыми объемы пищи 3 раза в день. Ну а если тебе захочется перекусить в течении дня, то ты можешь съесть небольшой кусочек мяса, рыбы и все в таком духе. Ну и вода. Воды надо пить чем больше, тем лучше. 

И все. Это прямо какой-то рай на земле для мясоедов — ешь сколько хочешь и худей. Но как бы ни так. 

Почему стоит отказаться:

Сама подумай — в каком состоянии будет твой организм через пару недель, если ты будешь шпиговать его исключительно животной пищей. Да, ты похудеешь, ведь ты исключишь из рациона углеводы. Но бонусом к похудению ты получишь проблемы с ЖКТ, ужасное состояние кожи и повышенный уровень холестерина. 

Whole30

Очередная трендовая система питания. И на первый взгляд, продукты, которые предлагает к употреблению Whole30 весьма безобидные и очень даже полезные — свежие фрукты—овощи и никакой вредной еды. Диета обещает, что если ты перейдешь на свежие продукты, вместо обработанных, ты не только скинешь ненавистные килограммы, но и улучшишь свой сон и все твое здоровье скажет тебе "большое спасибо".  

Но помимо "не полезной" еды, эта диета исключает еще сахар, алкоголь, бобовые, молочные продукты и злаки. Whole30 согласно своему названию рассчитана на 30 дней. 

Почему стоит отказаться:

Если тебе нет необходимости придерживаться этой диеты более 30 дней, то зачем на нее садиться вообще? Ведь гарантия того,что спустя месяц страданий все вернется на круги своя (включая вес) очень велика.  Опасность этой диеты заключается в ее цикличности — 30 дней правильно питалась, потом вышла из режима, вернула свои любимые лишние килограммы и снова на Whole30. Грубо говоря, система питания превратится в цикл ограниченного переедания, когда сперва ты ограничиваешься себя в потреблении определенных продуктов, а потом с удвоенным энтузиазмом набрасываешься на них.

Кето-диета

Во-первых это модно. Во-вторых, наверное ты все-таки не в курсе, что эта диета прежде всего была разработана исследователями для контроля эпилепсии у детей. Нет никаких доказательств и исследований, что кето диета безопасна и эффективна в долгосрочной перспективе. Единственное, что известно, что эта диета с высоким содержанием жиров, уменьшенным содержанием белка и очень низким содержанием углеводов. И когда ты решишь что "все, хватит, с меня диет" твой прежний вес очень быстро скажет тебе "привет, дорогая, наконец—то мы снова вместе".

Почему стоит отказаться:

Да, ты похудеешь очень быстро. Но ты будешь не одна. Твои верные друзья на время кето диеты это: жуткий запах изо рта, который не оставит никого равнодушным, нагрузка на почки и конечно же проблемы с ЖКТ. 

Диета Аткинса

Диету Аткинса можно назвать ветераном среди диет. И если девушка, которая об этой диете не сидела, то девушки, которая о ней не слышала — точно не существует.

Конечно, диета Аткинса была оригинальной низкоуглеводной диетой, ставшей популярной несколько десятилетий назад. Теперь, когда на сцену вышли кето, канивор и  Whole30, а также массовая фобия углеводов, ты, возможно, снова задумаешься о том, чтобы сесть на низкоуглеводную диету, как Аткинс. (Аткинс и кето отличаются тем, что Аткинс допускает больше белка, тогда как кето ограничивает белок.)

Почему стоит отказаться:

Как и во многих диетах, с помощью диеты Аткинса ты очень быстро похудеешь. Но долго, как известно это не работает. И да, кстати, в рейтинге  лучших диет США, диета Аткинса находится почти в самом низу списка из-за риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

Пеганская диета

Нет, это не опечатка. Это следующая трендовая диета Пеган. сочетаю популярную палеодиету и некоторые веганские принципы, сидя на пеганской диете ты будешь есть очень много овощей, фруктов, орехов и семян. А вот про молочные продукты, бобовые и злаки у тебя будут под запретом. Да, и не бойся, мясо в этой диете допускает — это же теперь пеганка, а не веганка.

Все супер, но эта диета не исследовалась на предмет потери веса и других "плюшек", и весть огромная вероятность, что эта диета снизит уровень сахара в крови и триглицериды. А еще эта в этой диете очень много пунктов из серии: что нельзя, когда нельзя и так далее.

Почему стоит отказаться:

Да потому что, это очередная диета с длинным списком ограничений и множеством правил. Возможно, ты немного похудеешь и временно будешь чувствовать себя лучше, но скорее всего ты не сможешь следовать этому несбалансированному режиму питания.

Детокс-диеты

Детокс-диет огромное множество. Они задорно обещают, что ты одновременно и похудеешь, и очистишь свой организм от всякого нехорошего. И хорошего, тоже. Но об этом почему-то молчок.  Эту диету еще можно назвать по другому — разгрузочный день длинною в месяц (или сколько ты выбираешь сама)

Почему стоит отказаться:

Очищающие соки или другие принципы очищающих диет неэффективны для длительного похудения. Нет никаких доказательств пользы для здоровья этой диеты. И, тебе ничего не нужно, чтобы очистить свой организм — для этого у тебя есть печень и почки. Более того, такие типы диет требуют покупки дорогих бутилированных соков и пищевых добавок. 


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