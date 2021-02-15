Пора худеть: ТОП-6 самых опасных диет

Но как бы ни так. Есть перечень диет, которые соблюдать крайне не рекомендуется. Чтобы ты случайно не выбрала "не ту самую" диету, вот подборка самых опасных диет.

Карнивор-диета

Диета для настоящих хищниц. Эта диета сейчас на пике популярности в США и Европе и уверенными шагами идет к нам. Принцип этой диеты — веганам тут не место. Или ешь мясо на первое, второе и на десерт. Ну здорово же, особенно если ты любительница мяса.

Карнивор диета обещает тебе быстро распрощаться со зловещим лишними килограммами, так как в условиях дефицита углеводов организм перестраивается и получает энергию из жиров — все очень просто.

В рацион допускается абсолютно любое мясо и чем жирнее — тем лучше. Необходимо исключить овощи, фрукты, злаки, грибы, бобовые и орехи. Что касается порций, то можно не стесняться и не скромничать — допустимы любыми объемы пищи 3 раза в день. Ну а если тебе захочется перекусить в течении дня, то ты можешь съесть небольшой кусочек мяса, рыбы и все в таком духе. Ну и вода. Воды надо пить чем больше, тем лучше.

И все. Это прямо какой-то рай на земле для мясоедов — ешь сколько хочешь и худей. Но как бы ни так.

Почему стоит отказаться:

Сама подумай — в каком состоянии будет твой организм через пару недель, если ты будешь шпиговать его исключительно животной пищей. Да, ты похудеешь, ведь ты исключишь из рациона углеводы. Но бонусом к похудению ты получишь проблемы с ЖКТ, ужасное состояние кожи и повышенный уровень холестерина.

Whole30

Очередная трендовая система питания. И на первый взгляд, продукты, которые предлагает к употреблению Whole30 весьма безобидные и очень даже полезные — свежие фрукты—овощи и никакой вредной еды. Диета обещает, что если ты перейдешь на свежие продукты, вместо обработанных, ты не только скинешь ненавистные килограммы, но и улучшишь свой сон и все твое здоровье скажет тебе "большое спасибо".

Но помимо "не полезной" еды, эта диета исключает еще сахар, алкоголь, бобовые, молочные продукты и злаки. Whole30 согласно своему названию рассчитана на 30 дней.

Почему стоит отказаться:

Если тебе нет необходимости придерживаться этой диеты более 30 дней, то зачем на нее садиться вообще? Ведь гарантия того,что спустя месяц страданий все вернется на круги своя (включая вес) очень велика. Опасность этой диеты заключается в ее цикличности — 30 дней правильно питалась, потом вышла из режима, вернула свои любимые лишние килограммы и снова на Whole30. Грубо говоря, система питания превратится в цикл ограниченного переедания, когда сперва ты ограничиваешься себя в потреблении определенных продуктов, а потом с удвоенным энтузиазмом набрасываешься на них.

Кето-диета