Как понять, что ты слишком зависима от отношений
Всем хочется, чтобы партнер о нас заботился и любил. Но кому-то хочется этого слишком часто. И сегодня мы говорим о тех, кто зависим от внимания своей второй половинки, пишет Lady.mail.
Всем хочется, чтобы партнер о нас заботился и любил. Но кому-то хочется этого слишком часто. И сегодня мы говорим о тех, кто зависим от внимания своей второй половинки, пишет Lady.mail.
То, что все мы можем нуждаться в общении с людьми — это нормально. И нормально хотеть, чтобы нас понимали, принимали, поддерживали и просто любили. Но эта потребность не должна отягощать отношения с партнером. Как бы сильно вы ни обожали друг друга, всем людям нужно личное пространство и время. И если тебе тяжело находиться без партнера даже недолго, то это может говорить о том, что ты слишком эмоционально привязана к нему.
Некоторые психологи связывают такое поведение с определенным стилем привязанности. Раньше считалось, что то, как мы ведем себя в отношениях, зависит от воспитания. Однако, оказывается, на стиль привязанности также могут влиять жизненный опыт, то, какие отношения ты выбираешь, и даже твоя генетика.
Типы привязанностей
Доктор медицинских наук, психиатр и нейробиолог Амир Левин совместно с психиатром Рэйчел Хеллер выделили три основных стиля привязанности. Это надежный, избегающий и тревожный. Именно стиль привязанности влияет на то, насколько уверенно (или нет) человек чувствует себя в отношениях и сколько ему требуется внимания от партнера.
Стиль привязанности можно назвать надежным, если ты — любящий человек, который не боится за свои отношения. С большей вероятностью тебя воспитывали, окружая заботой, а твои предыдущие отношения были положительным опытом. Кроме того, с нынешним партнером у вас доверительное общение. Вы оба можете рассказывать друг другу о том, что вас волнует или в чем вы нуждаетесь. И принимать это.
Избегающий стиль привязанности чаще формируется у людей, в семьях которых было не принято показывать чувства и проявлять любовь. Поэтому сейчас для тебя самое важное в отношениях — независимость и самодостаточность. Поэтому часто ты сводишь к минимуму близость с другими людьми. И даже если партнер тебе очень нравится, ты все равно будешь держать его на расстоянии. Скорее всего, потому что боишься показать, что в нем нуждаешься. А если ты уже находишься в отношениях, то можешь слышать от партнера, что он считает тебя безразличной, ведь, когда он требует от тебя чуть больше внимания, ты сразу же закрываешься и отстраняешься.
Тревожный стиль привязанности может не проявляться в одноразовых встречах, но брать над тобой верх, когда ты вступаешь в серьезные отношения. Тревожный стиль привязанности делает тебя слишком нуждающейся во втором человеке. Ты становишься навязчивой, требовательной и все принимаешь близко к сердцу. Желаешь быть с партнером как можно ближе, но боишься, что он не хочет этого. И из-за постоянного страха ты чувствуешь себя уязвимой и чувствительной к любым изменениям в отношениях и в поведении партнера. Стараешься бороться с собственными эмоциями и потребностями, но из-за этого начинаешь больше нуждаться в эмоциональной «подпитке» от других людей: нужно чем-то заполнить пустоту.
Признаки тревожного стиля привязанности
Третий тип привязанности говорит о том, что человек зависим от отношений. Проверь, характерны ли для тебя такие черты и поступки:
Естественно, тревожный стиль привязанности доставляет неудобства обоим партнерам. Один пытается себя перекроить, хотя и понимает, что это бесполезно. Другой чувствует себя эмоционально истощенным и подавленным, потому что не может дать столько любви, сколько от него требуют. И это его тоже расстраивает. А иногда еще и отталкивает. Ведь он понимает, что ему все равно не угодить.
Можно ли перестать быть зависимой от отношений
Хорошая новость в том, что измениться действительно можно. Для этого сначала нужно осознать проблему.
Важно работать над самооценкой. А еще — над доверием. Для первого нужно больше концентрироваться на себе (а не на партнере). И заниматься тем, что помогает чувствовать себя более защищенной. А также обращать внимание на свои сильные стороны.
Это непростая работа, поэтому лучше обратиться с этим вопросом к психологу.