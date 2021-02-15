Как понять, что ты слишком зависима от отношений

То, что все мы можем нуждаться в общении с людьми — это нормально. И нормально хотеть, чтобы нас понимали, принимали, поддерживали и просто любили. Но эта потребность не должна отягощать отношения с партнером. Как бы сильно вы ни обожали друг друга, всем людям нужно личное пространство и время. И если тебе тяжело находиться без партнера даже недолго, то это может говорить о том, что ты слишком эмоционально привязана к нему.

Некоторые психологи связывают такое поведение с определенным стилем привязанности. Раньше считалось, что то, как мы ведем себя в отношениях, зависит от воспитания. Однако, оказывается, на стиль привязанности также могут влиять жизненный опыт, то, какие отношения ты выбираешь, и даже твоя генетика.

Типы привязанностей

Доктор медицинских наук, психиатр и нейробиолог Амир Левин совместно с психиатром Рэйчел Хеллер выделили три основных стиля привязанности. Это надежный, избегающий и тревожный. Именно стиль привязанности влияет на то, насколько уверенно (или нет) человек чувствует себя в отношениях и сколько ему требуется внимания от партнера.

Стиль привязанности можно назвать надежным, если ты — любящий человек, который не боится за свои отношения. С большей вероятностью тебя воспитывали, окружая заботой, а твои предыдущие отношения были положительным опытом. Кроме того, с нынешним партнером у вас доверительное общение. Вы оба можете рассказывать друг другу о том, что вас волнует или в чем вы нуждаетесь. И принимать это.

Избегающий стиль привязанности чаще формируется у людей, в семьях которых было не принято показывать чувства и проявлять любовь. Поэтому сейчас для тебя самое важное в отношениях — независимость и самодостаточность. Поэтому часто ты сводишь к минимуму близость с другими людьми. И даже если партнер тебе очень нравится, ты все равно будешь держать его на расстоянии. Скорее всего, потому что боишься показать, что в нем нуждаешься. А если ты уже находишься в отношениях, то можешь слышать от партнера, что он считает тебя безразличной, ведь, когда он требует от тебя чуть больше внимания, ты сразу же закрываешься и отстраняешься.