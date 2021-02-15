Какие запахи в квартире могут быть опасны

Канализация

Если вы почуяли даже несильный запах канализации, стоит обратиться в управляющую компанию, чтобы к вам прислали сантехника на проверку. В доме могло прорвать канализационную трубу. Во-первых, это неприятно, а во-вторых, опасно для здоровья. В канализации образуется биогаз, который содержит токсичные компоненты: метан и сероводород.

Газ

Если у вас в доме газ, нужно быть особенно бдительным, так как есть риск отравления. У бытового газа, в который добавляют специальное вещество меркаптан, специфический запах. На сайте МОСГАЗа есть подробная инструкция, что делать, если вы его почуяли в квартире. Если коротко: перекрыть краны, открыть окно, выключить все газовые приборы, покинуть помещение и вызвать аварийную службу.

Аммиак

Аммиак является хладагентом в старых холодильниках. Он необходим для поддержания нужной температуры. Если у вас дома появился запах кошачьего лотка, возможно, ваш холодильник протек, и нужно, не медля, вызвать мастера, так как это вещество токсично, делится «Женский Рамблер».

Сырость

Запах сырости, особенно во влажных помещениях, может быть признаком образовавшейся где-то плесени. В первую очередь нужно проверить ванную комнату и кухню. Плесень появляется из-за повышенной температуры, плохой вентиляции и отсутствия солнечного света. Ее споры при вдохе могут привести к интоксикации. Из-за этого возникают головокружения, проблемы с дыханием, например, кашель и одышка, обостряется аллергия.



