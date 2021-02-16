Готовим буженину из свинины: классический рецепт

Буженина – это мясо, чаще всего свинина или телятина, запеченное в духовке одним куском. Перед запеканием мясо обычно маринуется или просто натирается специями. Для буженины можно взять любую часть свиной туши – окорок, шею, лопатку, толстый филей. Наличие умеренного количества жира придаст сочности, но и постный кусок вполне сгодится.