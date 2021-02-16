Готовим буженину из свинины: классический рецепт
Начнем с того, что приготовление любого мясного блюда начинается с правильного выбора мяса. От этого зависит, насколько вкусным и сочным будет результат, пишет Сегодня.
Начнем с того, что приготовление любого мясного блюда начинается с правильного выбора мяса. От этого зависит, насколько вкусным и сочным будет результат, пишет Сегодня.
Буженина – это мясо, чаще всего свинина или телятина, запеченное в духовке одним куском. Перед запеканием мясо обычно маринуется или просто натирается специями. Для буженины можно взять любую часть свиной туши – окорок, шею, лопатку, толстый филей. Наличие умеренного количества жира придаст сочности, но и постный кусок вполне сгодится.
Время приготовления:
1.5 часа + время на маринование
Калорийность:
257 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Как подавать буженину
Запеченное мясо можно есть в горячем и холодном виде, дополнив любыми соусами на ваш вкус.