УДАЧА ЛЮБИТ СМЕЛЫХ ⟩ Россиянка переехала в Таллинн ради мечты. Она даже представить не могла, какой успех ее ждет

Именно такой оказалась Мария Мирович. Мария переехала в Таллинн из Пскова, когда ей еще не было 18 лет, получила степень бакалавра, а затем и магистра по специальности управление предприятием и вот уже третий год является владелицей успешного салона красоты MIRMA BEAUTY STUDIO в самом центре города.

Мария Мирович, владелица салона красоты Mirma Beauty Studio ФОТО: Личный архив автора

Портал Krasotka.ee заинтересовался бизнесом Марии и узнал о сфере красоты много нового.

- Почему вы решили приехать учиться из России в Эстонию? Ведь считается, что в огромной России намного больше возможностей, чем в маленькой Эстонии.

- Мы с родителями очень часто в детстве ездили в Эстонию, и эта страна успела стать для меня родной. После окончания школы появилась возможность учиться в Эстонии на родном языке, плюс ко всему была интересная учебная программа. И главный аргумент, несмотря на то, что учеба проходила в другой стране, расстояние между Таллинном и Псковом небольшое, и я почти каждые две недели могла ездить домой. Поскольку мне было 17 лет на момент переезда и я никогда не жила вне дома, это было очень важным фактором для меня.

Mirma Beauty Studio ФОТО: Личный архив автора

- Как вам удалось открыть довольно успешный салон: хороший бизнес-план или везение?

- Я давно интересовалась этой индустрией, работала в разных салонах. И мне захотелось создать свое место, где будет атмосфера максимально комфортная для разных людей, где люди не будут бояться экспериментировать - это касается и клиентов, и мастеров. Я написала бизнес-план и после окончания магистратуры приступила к немедленной его реализации. И так уж вышло, что бизнес-план и мои идеи имели успех, мы работаем уже третий год. У нас есть клиенты, которые приходят к нам еще с первого месяца нашего открытия и их достаточно много, также немало и новых. Для меня это своего рода успех. Но каким бы хорошо продуманным бизнес-план не был, без везения в нашей жизни никуда. Так что я бы назвала это симбиозом везения и хорошего бизнес-плана.

Mirma Beauty Studio ФОТО: Личный архив автора

- Можете ли вы рассказать про отличия в пожеланиях клиентов в России и в Эстонии?

- Дело в том, что общие пожелания у клиентов любой страны одинаковые - это высокое качество предоставления конкретной услуги и хороший сервис. Различия могут возникать в трендах и веяниях моды, в зависимости от страны и ее культурного фона. Например, в России намного меньше людей открытых к экспериментам с яркими цветами для волос.

Mirma Beauty Studio ФОТО: Личный архив автора

- Есть ли у вас какие-то планы на ближайшее будущее, которым вы могли бы поделиться?

- Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуем сервис и добавляем новые услуги. Из долгосрочных планов, конечно, можно отметить расширение, хотелось бы открыть сеть новых салонов Mirma Beauty Studio в разных городах Эстонии и за ее пределами.

Портал Krasotka желает Марии и ее команде успеха и процветания!



