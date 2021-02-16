Избавляемся от желтизны: как освежить блонд к весне

Постоянное окрашивание, укладки, качество воды, и даже погодные условия, отражаются на внешнем виде вашей прически.

Привести волосы в порядок к весне и встретить тепло и сезон без шапок во всеоружии – не сложно. Для этого нужно следовать нескольким правилам. К слову, эти рекомендации подойдут и для натуральных блондинок, чьи волосы также нуждаются в любви и заботе, особенно, в холодное время года.

Как освежить волосы к весне: 5 важных шагов

Защита от холода нужна не только телу, но и волосам. Перепады температур негативно влияют на цвет и состояние волос в целом. Потому не пренебрегайте головными уборами.

Увлажнение – это спасение для волос, которые часто красят и осветляют. Используйте кондиционеры каждый раз, когда моете голову. Тем более, если делаете это в жесткой воде.

Питание. Маски для волос, время воздействия которых от 5-ти минут, придумали не зря. Средство проникает в волосинки и питает их изнутри, тем самым, "реанимируя" волосы после химических повреждений.

Термозащита – важный пункт в уходе за волосами. Особенно осветленными. Спреи обволакивают волос, не давая плойке или любому стайлеру "убить" цвет и сжечь волосы.

Шампунь от желтизны на самом деле работает. Он помогает избавиться от желтого оттенка, который так и норовит проявиться на белых волосах.



