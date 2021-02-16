Что делать, если вторая половина сильно привязана к соцсетям

В наше время социальные сети стали весомой частью жизни многих людей. Работа, клиенты, имидж и репутация представителей многих профессий связаны с регулярной активностью в Facebook и Instagram. Однако часто люди привязываются к соцсетям настолько сильно, что их спутник-/ца ощущает значительную нехватку внимания в свою сторону.

Как же не дать отношениям испортиться и перетянуть внимание сверх меры увлеченного всемирной паутиной человека на себя?

1. Откровенно поговорите с партнером. Дайте понять, что вам не хватает совместно проведенного времени, внимания и эмоциональной близости. Только ни в коем случае не упрекайте и не давите. Говорите о своих чувствах.

2. Постарайтесь понять что именно ваш любимый человек находит в социальных сетях (к примеру, общение с единомышленниками, признание от подписчиков, восхищение или более интересную жизнь). Если у вас нарушено искреннее общение и партнеру сложно говорить с вами об этом-возможно стоит обратиться за консультацией к семейному психологу. В случае, если на это согласны оба в паре. А вот когда интереса к улучшению ситуации больше у кого- то одного -то в терапию лучше идти именно ему или ей. И работать со своими чувствами и отношением к ситуации.

3. Если разговор удался и ваш спутник(-ца) может честно признаться себе и вам в своих потребностях, обсудите каким образом вы можете восполнить нехватку необходимого (к примеру, чаще говорить комплименты, хвалить за успехи или вместе насытить вашу реальную жизнь яркими событиями).

4. Установите для вашей пары выходные от соцсетей и обоюдно придерживайтесь правил. Уделяйте это время исключительно друг другу.

5. Верните в вашу пару страсть, азарт и романтику. Вспомните, как у вас все начиналось и повторите наиболее эмоционально заряженные события. Помните, что чрезмерное увлечение социальными сетями-это одна из форм бегства от реальной жизни. Пусть ваши дни будут интересными и увлекательными, и тогда никакая альтернативная реальность вам не страшна.



