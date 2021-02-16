Письмо читательницы: «Я зарабатываю больше, чем мой мужчина» - новая норма?

Марина, 32 года, менеджер фармацевтической компании, зарплата — 1700 евро в месяц

Виктор, 32 года, системный администратор, зарплата — 500 евро в месяц

Я всегда старалась: отличалась в учебе, общественной жизни, а потом и в работе. На новом месте старалась сразу зарекомендовать себя и добиться повышения, благодаря креативности, энергичной трудоспособности и уверенности в себе. С карьерой у меня складывалось все отлично.

А вот с мужчинами не везло. Первые серьезные отношения продлились 8 лет, но так и не закончились браком. Несмотря на то, что всегда хвалили на работе, дома постоянно подвергали жесткой критике. И как только мы расстались, мой бывший мужчина вскоре женился и обзавелся ребенком.

Потом была череда несерьезных романов. И однажды мне встретился Виктор. В отличие от большинства временных мужчин, он не был избегающим ответственности невнятным мямлей и слабаком. Это был настоящий мужчина во всех отношениях — в том, как он уважал во мне женщину, старался быть сильным, а мне наконец позволял быть слабой. Мне так этого не хватало: наконец побыть девочкой, о которой заботятся, а не быть вечной умницей, которая справится с чем угодно на работе.

Вот только было одно «но»: в свои 32 Витя жил с мамой, зарабатывал 500 евро в месяц, был в долгах и продолжал лелеять мечту о карьере рок-музыканта.

И постепенно это давало о себе знать. Как ни крути, но я, со своей зарплатой, привыкла к определенному уровню комфорта: питаться исключительно в кафе и ресторанах, например. Но моему мужчине отвезти меня в кафе — было не по карману. И не по карману дарить подарки. Плюс ко всему он постоянно был занят: то подработками, то репетициями его рок-группы. Все чаще это становилось причиной конфликтов.

И тогда я решилась на отчаянный шаг: чтобы перестать зарабатывать больше своего мужчины, я… уволилась. Очень уж мне хотелось почувствовать себя под крылом у любимого. И если размер его крыла всего 500 евро, значит у меня должен быть еще меньше.

У меня были надежды, что это станет толчком для развития Вити, необходимость заботиться о мне подстегнет его. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Ничего плохого не произошло. Но и ничего хорошего тоже. Все оставалось по-прежнему. И все эти психологические уловки типа «стань слабой, чтобы в твоей жизни появился сильный мужчина» — не сработали.

Отношения стояли на месте, взаимные недовольства копились. И когда я предложила на время разъехаться, Витя не стал возражать. После нескольких месяцев встреч я сказала, что больше так не могу — и он снова не нашел, что возразить.

Мне хотелось, чтобы он был мужчиной, остановил ее, боролся за меня, сделал хоть что-то. Но у него оказалось слишком много своих проблем. А я вдруг четко поняла, что не собираюсь пускать свою жизнь коту под хвост, чтобы подстроиться под более слабого мужчину.

После этого я быстро нашла такую же высокооплачиваемую работу и снова стала ездить в отпуск в Европу. И теперь я уже точно знаю, что не стоит ждать «чудесных превращений» — выбирать нужно изначально равного.

А вы что думаете, дорогие читатели? Правильно ли поступила Марина, или ей стоило дать Виктору шанс и подбодрить его? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Так, например, психолог Елена Божук, комментирует данную ситуацию следующим образом: "Мир меняется и важно помнить, что у каждого из нас есть право выбора. И женщина, и мужчина в праве зарабатывать столько, сколько хочется. Потребности людей в XXI веке меняются и на смену "золотому стандарту" приходит осознание значимости эмоциональной близости, наличия удовольствия в жизни, личностной реализации… В связи с этим, каждая современная пара формирует собственную модель семьи и это больше походит на партнерские отношения, в которых оптимально сбалансированы те характеристики, которые для двоих о гармонии и счастье".





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