Почему постоянно мерзнут ноги?
Медики назвали основные причины, почему мерзнут ноги, пишет Ivona.
Как правило, обычно люди не придают большого значения замерзшим ногам. Вот только такая невнимательность, подчеркивают врачи, может привести к развитию серьезных заболеваний. Ноги являются регулятором температуры всего тела. И с такой проблемой чаще всего сталкиваются в зимний и осенний период года, это связано с влиянием внешних температур.
Возможно, вы не знали, но если постоянно кутать ноги, они замерзают быстрее. Проблемы вегетативной нервной системы, сидение в неудобной позе и перенесенное обморожение в прошлом могут влиять на ощущение зябкости. Кроме того, есть ряд болезней, сигнализирующие холодные ноги:
Для ликвидации неприятного симптома, следует проконсультироваться с врачом. Не откладывайте поход к специалисту!
Кстати, есть способы, которые помогут поддержать организм. Для начала — банальная закалка. Если вы понимаете, что мерзнете чрезмерно, начните закалять организм. Всегда обращайте внимание на погоду и избегайте тугой одежды и обуви, она может замедлять кровоток.
Пересмотрите свои вредные привычки. Не ленитесь делать зарядку и выполнять физические упражнения с упором на низ туловища, чтобы разогнать кровь. В вашем меню должны быть обязательно белки, острые специи и приправы.
От кофе и крепкого чая лучше отказаться, замените эти напитки на травянистый чай. Специалисты также советуют делать ванночки с хвойным маслом и массировать ступни.