ТОП-5 способов избавиться от храпа в домашних условиях

Храп — почти как геморрой: до последнего никто не хочет обращаться к врачу. 1

Не хочется никого безосновательно обнадеживать: домашнее лечение чаще всего оказывается неэффективным. Однако в некоторых случаях оно действительно помогает уменьшить либо даже полностью устранить храп. Вот несколько проверенных способов:

Способ №1. Гимнастика для языка, мягкого неба и глотки

Ослабление этих мышц — один из ведущих механизмов возникновения храпа, поэтому их укрепление действительно может помочь от него избавиться. Все упражнения просты, легко выполнимы, делать их надо всего по 10 минут два раза в день, утром и вечером. В Интернете вы найдете множество вариантов таких упражнений. Вот, например:

Резко произносить звуки «И» и «У», сильно напрягая мышцы шеи.

Удерживать по три-четыре минуты в зубах деревянную палочку (или карандаш).

Выдвигать язык максимально вперед и вниз, удерживая его в таком положении по одной-две секунды.

К сожалению, у многих возникают проблемы с регулярностью проведения занятий. Вскоре после начала тренировок они начинают забывать, пропускать или лениться делать упражнения. А нет упражнений — нет результата.

Способ № 2. Карман на пижаме

Храп чаще всего возникает, когда вы спите на спине и на слишком низкой или высокой подушке. В некоторых случаях можно уменьшить храп, если приучить себя спать на боку, на подушке средней высоты (14-16 см).

Чтобы научиться спать на боку, можно применить один простой прием. На пижаму пришейте карман. Нужно, чтобы он располагался на спине, между лопаток. На ночь кладите туда твердый предмет, например, теннисный мячик. Даже если во сне вы неосознанно попытаетесь перевернуться на спину, мячик помешает это сделать. Через три-четыре недели выработается стойкая привычка спать на боку.

Способ № 3. Пластырь на носу

В некоторых случаях причиной храпа служит затруднение носового дыхания: насморк, узость носовых ходов. В таких случаях можно применять сосудосуживающие средства (не более пяти дней подряд!) или специальные полоски для расширения носовых ходов, которые наклеиваются на крылья носа и несколько раздвигают их в стороны. К сожалению, это помогает не всегда: если вы плохо дышите носом из-за полипов или искривления носовой перегородки, решение этих проблем невозможно без помощи врача.

Способ №4. Снижение веса

Лишний вес — самая частая причина храпа и его осложнений (синдрома обструктивного апноэ сна, или остановок дыхания во сне). Жировые отложения у полных людей накапливаются не только под кожей, но и в тканях, между внутренними органами, в том числе между структурами шеи. Они сдавливают глотку, вызывая ее сужение и тем самым провоцируя храп.

Если человек начал набирать вес и у него тут же появился храп, то все ясно. Поможет похудение. При неосложненном храпе (без остановок дыхания во сне) снижение массы тела всего на пять-семь килограммов может полностью устранить этот симптом!

Способ №5. Изменение образа жизни

Рекомендации по здоровому образу жизни уместны при любых проблемах со здоровьем. О них настолько часто говорят, что никто уже и не слушает. Тем не менее, они действительно помогают. Если вы не хотите храпеть, то вам сначала надо перестать:

курить;

принимать алкоголь вечером;

перегружать себя в спортзале;

переедать на ночь;

принимать снотворные препараты (многие из них вызывают расслабление мышц, а это повышает вероятность появления храпа).

Во-первых, у храпа может быть более десятка причин, а ведь именно в зависимости от причины нужно выбирать метод лечения. Сам человек обычно не может определить, почему храпит — чтобы это выяснить, нужно обследоваться. Во-вторых, у многих сочетаются сразу две-три причины храпа, что усугубляет сложности с выбором терапии. Наконец, у 25% храпящих уже развился синдром обструктивного апноэ сна — состояние, при котором домашние методы лечения полностью неэффективны и даже вредны.

При апноэ сна пациента беспокоят прерывистый сон и дневная сонливость, повышенное артериальное давление, снижение потенции, ночная потливость, раздражительность, снижение работоспособности и множество других симптомов. У него быстро развиваются гипертония и сердечно-сосудистые заболевания, в пять раз повышается риск инфаркта миокарда, инсульта, внезапной смерти во сне. Если у вас есть какие-либо признаки этого заболевания, стоит обратиться к сомнологу.



